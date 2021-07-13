أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين في اللقاء الأسبوعي

تناول العديد من الموضوعات التي تهم الأمن

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية الاستقبال بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, ومنوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا, سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وتناول بعد ذلك الجميع طعام العشاء.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبدالله الحقباني.