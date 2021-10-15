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هذه أفضل 6 شركات للعمل في السعودية.. تعرَّف عليها

المملكة تستحوذ على قائمة فوربس لأفضل 11 شركة في المنطقة

استحوذت الشركات السعودية على قائمة أفضل 11 شركة للعمل فيها على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021 التي تصدر عن مجلة "فوربس " الأمريكية، بالتعاون مع شركة الأبحاث الشهيرة "Statista".

وجاءت 6 شركات سعودية كأفضل الشركات للعمل فيها في منطقة الشرق الأوسط من بين 11 شركة، و3 شركات من الإمارات، وشركة واحدة لكل من مصر والاردن.

وطلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم رغبتهم في التوصية للالتحاق بالشركة للأصدقاء والعائلة، كما طلب منهم تقييم أرباب العمل الآخرين في قطاعاتهم الذين عُرفوا في القطاع بشكل إيجابي أو سلبي.

قائمة أفضل 11 شركة في الشرق الأوسط المدرجة في قائمة فوربس لأفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021:

1- مجموعة الإمارات

القطاع: النقل والخدمات اللوجستية

الدولة: الإمارات

عدد الموظفين: 75145

2- أرامكو السعودية

القطاع: عمليات النفط والغاز

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 66800

3- البنك السعودي الفرنسي

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 2881

4- شركة المراعي

القطاع: الطعام والشراب والتبغ

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 36869

5- إعمار العقارية

القطاع: البناء

الدولة: الامارات

6- البنك التجاري الدولي

القطاع: البنوك

الدولة: مصر

عدد الموظفين: 7071

7- البنك السعودي البريطاني

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 5288

8- مصرف الراجحي

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 13716

9 - مجموعة الغرير للاستثمار

القطاع: مجموعة متنوعة

الدولة: الإمارات

عدد الموظفين: 28 ألفاً

10-البنك العربي

القطاع: البنوك

الدولة: الأردن

11- شركة الاتصالات السعودية (stc)

القطاع: خدمات الاتصالات

الدولة: السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه أفضل 6 شركات للعمل في السعودية.. تعرَّف عليها
سبق

استحوذت الشركات السعودية على قائمة أفضل 11 شركة للعمل فيها على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021 التي تصدر عن مجلة "فوربس " الأمريكية، بالتعاون مع شركة الأبحاث الشهيرة "Statista".

وجاءت 6 شركات سعودية كأفضل الشركات للعمل فيها في منطقة الشرق الأوسط من بين 11 شركة، و3 شركات من الإمارات، وشركة واحدة لكل من مصر والاردن.

وطلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم رغبتهم في التوصية للالتحاق بالشركة للأصدقاء والعائلة، كما طلب منهم تقييم أرباب العمل الآخرين في قطاعاتهم الذين عُرفوا في القطاع بشكل إيجابي أو سلبي.

قائمة أفضل 11 شركة في الشرق الأوسط المدرجة في قائمة فوربس لأفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021:

1- مجموعة الإمارات

القطاع: النقل والخدمات اللوجستية

الدولة: الإمارات

عدد الموظفين: 75145

2- أرامكو السعودية

القطاع: عمليات النفط والغاز

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 66800

3- البنك السعودي الفرنسي

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 2881

4- شركة المراعي

القطاع: الطعام والشراب والتبغ

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 36869

5- إعمار العقارية

القطاع: البناء

الدولة: الامارات

6- البنك التجاري الدولي

القطاع: البنوك

الدولة: مصر

عدد الموظفين: 7071

7- البنك السعودي البريطاني

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 5288

8- مصرف الراجحي

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 13716

9 - مجموعة الغرير للاستثمار

القطاع: مجموعة متنوعة

الدولة: الإمارات

عدد الموظفين: 28 ألفاً

10-البنك العربي

القطاع: البنوك

الدولة: الأردن

11- شركة الاتصالات السعودية (stc)

القطاع: خدمات الاتصالات

الدولة: السعودية

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:10 PM

هذه أفضل 6 شركات للعمل في السعودية.. تعرَّف عليها

المملكة تستحوذ على قائمة فوربس لأفضل 11 شركة في المنطقة

A A A
خالد علي - الرياض
1
5,941

استحوذت الشركات السعودية على قائمة أفضل 11 شركة للعمل فيها على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021 التي تصدر عن مجلة "فوربس " الأمريكية، بالتعاون مع شركة الأبحاث الشهيرة "Statista".

وجاءت 6 شركات سعودية كأفضل الشركات للعمل فيها في منطقة الشرق الأوسط من بين 11 شركة، و3 شركات من الإمارات، وشركة واحدة لكل من مصر والاردن.

وطلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم رغبتهم في التوصية للالتحاق بالشركة للأصدقاء والعائلة، كما طلب منهم تقييم أرباب العمل الآخرين في قطاعاتهم الذين عُرفوا في القطاع بشكل إيجابي أو سلبي.

قائمة أفضل 11 شركة في الشرق الأوسط المدرجة في قائمة فوربس لأفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021:

1- مجموعة الإمارات

القطاع: النقل والخدمات اللوجستية

الدولة: الإمارات

عدد الموظفين: 75145

2- أرامكو السعودية

القطاع: عمليات النفط والغاز

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 66800

3- البنك السعودي الفرنسي

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 2881

4- شركة المراعي

القطاع: الطعام والشراب والتبغ

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 36869

5- إعمار العقارية

القطاع: البناء

الدولة: الامارات

6- البنك التجاري الدولي

القطاع: البنوك

الدولة: مصر

عدد الموظفين: 7071

7- البنك السعودي البريطاني

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 5288

8- مصرف الراجحي

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 13716

9 - مجموعة الغرير للاستثمار

القطاع: مجموعة متنوعة

الدولة: الإمارات

عدد الموظفين: 28 ألفاً

10-البنك العربي

القطاع: البنوك

الدولة: الأردن

11- شركة الاتصالات السعودية (stc)

القطاع: خدمات الاتصالات

الدولة: السعودية

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