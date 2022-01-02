"استشاري قلب" يحذِّر من انتشار ادعاء بممارسة العلاج بالطاقة من جميع الأمراض في وسائل التواصل

كشف عن المقصودين بالتحذير من النوم تحت درجة 15 مئوية والتعرُّض للبرد القارس

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، عن أن المقصود بالتحذير من أن النوم تحت درجة حرارة 15 مئوية قد يسبب الوفاة، ووجوب عدم التعرض للبرد القارس، هم الذين تجبرهم ظروفهم على النوم في البرد القارس في أماكن شبه مكشوفة، وليس لديهم وسائل تدفئة، ولا ملابس ثقيلة مناسبة.. مضيفًا: "انتبهوا لمن حولكم من ذوي الحاجة، من أطفال وكبار سن ومرضى ورعاة.. إلخ".

من جهة ثانية، حذر الدكتور النمر من انتشار دعاية حاليًا لممارسة العلاج بالطاقة في وسائل التواصل الاجتماعي لجميع الأمراض، مبينًا أنه مجرد احتيال، وبيع للوهم، وكذلك هو نشاط ممنوع رسميًّا؛ إذ تم منع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه في السعودية.

ونصح مريض السكري بألا يقرِّب قدميه من الدفاية بسبب أن بعض مرضى السكر يكون لديهم فقدان للإحساس بالحرارة في أعصاب القدمين الطرفية؛ وبالتالي يتعرضون للحروق والجروح الطرفية من غير أن يشعروا.