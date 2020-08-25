روسيا.. 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية والإجمالي يصل إلى 966189

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافي أكثر من 6 آلاف شخص.

ووفق "روسيا اليوم" بحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة تفشي كورونا، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 966189 منذ بدء تفشي الوباء وتوفي حتى الآن 16568 شخصًا.

وارتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" إلى 779747 شخصًا.