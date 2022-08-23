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105 من رجال الدفاع المدني يغادرون إلى بريطانيا.. تعرف على السبب

يواصلون 12 أسبوعاً.. و"الشمراني" يشكر "العمرو" على متابعة الترشيح

غادرت المجموعة السابعة المشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني والتي تبدأ ابتداء من يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 1440هـ لمدة 12 أسبوعاً بكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية البالغ عددهم 105 متدربين أتموا كل الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم للبلاد متجهين إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية "Moreton in Marsh".

وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، عن شكره وامتنانه لمدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأكد "الشمراني" ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة والذين تم اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة وبما يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها، بعد عودتهم بمشيئة الله تعالى إلى أرض الوطن في الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.

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105 من رجال الدفاع المدني يغادرون إلى بريطانيا.. تعرف على السبب
سبق

غادرت المجموعة السابعة المشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني والتي تبدأ ابتداء من يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 1440هـ لمدة 12 أسبوعاً بكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية البالغ عددهم 105 متدربين أتموا كل الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم للبلاد متجهين إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية "Moreton in Marsh".

وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، عن شكره وامتنانه لمدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأكد "الشمراني" ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة والذين تم اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة وبما يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها، بعد عودتهم بمشيئة الله تعالى إلى أرض الوطن في الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
04:37 PM

105 من رجال الدفاع المدني يغادرون إلى بريطانيا.. تعرف على السبب

يواصلون 12 أسبوعاً.. و"الشمراني" يشكر "العمرو" على متابعة الترشيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت المجموعة السابعة المشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني والتي تبدأ ابتداء من يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 1440هـ لمدة 12 أسبوعاً بكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية البالغ عددهم 105 متدربين أتموا كل الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم للبلاد متجهين إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية "Moreton in Marsh".

وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، عن شكره وامتنانه لمدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأكد "الشمراني" ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة والذين تم اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة وبما يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها، بعد عودتهم بمشيئة الله تعالى إلى أرض الوطن في الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.

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