النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

سلطنة عُمان بالمرتبة الثانية عربيًّا والأردن ثالثًا والإمارات رابعة

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم العربي في ترتيب أفضل دول العالم للنساء لعام 2020م.

وكشف تقرير CEOWORLD الأمريكي أن مؤشرات عدة وُضعت لاختيار أفضل دول العالم للنساء، من بينها معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.

وجاء العراق في المرتبة الـ11 عربيًّا، ومصر في المرتبة الـ12، وتونس في المرتبة الـ13، والبحرين في المرتبة الـ14، واليمن في المرتبة الـ15 عربيًّا، وسوريا في المرتبة الـ16، والصومال في المرتبة الـ17.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي
سبق

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم العربي في ترتيب أفضل دول العالم للنساء لعام 2020م.

وكشف تقرير CEOWORLD الأمريكي أن مؤشرات عدة وُضعت لاختيار أفضل دول العالم للنساء، من بينها معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.

وجاء العراق في المرتبة الـ11 عربيًّا، ومصر في المرتبة الـ12، وتونس في المرتبة الـ13، والبحرين في المرتبة الـ14، واليمن في المرتبة الـ15 عربيًّا، وسوريا في المرتبة الـ16، والصومال في المرتبة الـ17.


24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:05 PM

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

سلطنة عُمان بالمرتبة الثانية عربيًّا والأردن ثالثًا والإمارات رابعة

A A A
خالد علي - جدة
9
6,185

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم العربي في ترتيب أفضل دول العالم للنساء لعام 2020م.

وكشف تقرير CEOWORLD الأمريكي أن مؤشرات عدة وُضعت لاختيار أفضل دول العالم للنساء، من بينها معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.

وجاء العراق في المرتبة الـ11 عربيًّا، ومصر في المرتبة الـ12، وتونس في المرتبة الـ13، والبحرين في المرتبة الـ14، واليمن في المرتبة الـ15 عربيًّا، وسوريا في المرتبة الـ16، والصومال في المرتبة الـ17.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,301
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,170
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,527

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة