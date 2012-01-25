النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

"صايمة محسن" أول امرأة مسلمة تتولى منصب المدّعي العام في الولايات المتحدة.. تعرَّف عليها

بدءاً من 2 فبراير

بدءاً من الشهر المقبل، سيكون المدّعي العام الجديد في مدينة ديترويت بولاية ميشغان المحامية صايمة محسن؛ لتكون بذلك أول مسلم يتبوأ منصب المدعي العام في الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولين فيدراليين ودعاة إسلاميين.

وستتولى "صايمة محسن"؛ المنصب من 2 فبراير، لتخلف المدّعي العام الفيدرالي لشرق ولاية ميشيجان ماثيو شنايدر؛ الذي عيّنه ترامب عام 2018.

ستحتاج "صايمة"؛ إلى ترشيح بايدن وموافقة الكونجرس للبقاء في المنصب رسمياً.

وأكّدت صحيفة "ديترويت فري برس"، أن محسن (52 عاماً) ستتولى في 2 فبراير منصب المدعي العام الفيدرالي بالمنطقة الشرقية من ميشيغان بعد أن يتنحى المدّعي الأمريكي الحالي للمنطقة، ماثيو شنايدر.

وتشغل محسن؛ حالياً منصب مساعد المدّعي العام الأمريكي بشرق الولاية، ووُلدت محسن؛ في باكستان، وعملت في مكتب المدّعي العام الأمريكي منذ عام 2002.

وبصفتها مهاجرة مسلمة من أصل آسيوي، ستجلب محسن التنوّع إلى منصب مهم، وهو المسؤول الفيدرالي الرئيس لتطبيق القانون في الجزء الشرقي من الولاية.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي، إن "محسن" خدمت في وحدة مكافحة العنف والجرائم المنتظمة بمكتب المدعي العام الأمريكي، وفرقة مكافحة المخدرات، ووحدة الجرائم العامة.

وأشار شنايدر إلى أنه سعيدٌ بترك المنصب في يد واحدة من أفضل المدّعين الفيدراليين الذين عرفهم، وقال إن "صايمة"؛ محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وباعتبارها أول امرأة مهاجرة ومحامية مسلمة في التاريخ الأمريكي تتبوأ هذا المنصب، فإنها ستكون ممثلة بارزة ومدافعة عن المجتمع.

ويوجد في ميشيغان عددٌ كبيرٌ من المسلمين، ومن بينهم جالية باكستانية كبيرة، مع عديد من المساجد في جميع أنحاء الولاية.

وعمل عديدٌ من المسلمين والعرب في مكتب المدعي العام في ميشيغان، ومن بينهم المحامية العامة "فدوى حمود"؛ التي عيّنتها المدعية العامة دانا نيسيل؛ لقيادة التحقيق في المياه الملوّثة بالرصاص في فلينت، ولكن لم يكن هناك مدعٍ عام فيدرالي كبير حتى الآن من المسلمين.

وتخرجت محسن في جامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي، وعملت في نيويورك ونيوجيرسي قبل أن تبدأ عملها بميشيغان عام 2002.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"صايمة محسن" أول امرأة مسلمة تتولى منصب المدّعي العام في الولايات المتحدة.. تعرَّف عليها
سبق

بدءاً من الشهر المقبل، سيكون المدّعي العام الجديد في مدينة ديترويت بولاية ميشغان المحامية صايمة محسن؛ لتكون بذلك أول مسلم يتبوأ منصب المدعي العام في الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولين فيدراليين ودعاة إسلاميين.

وستتولى "صايمة محسن"؛ المنصب من 2 فبراير، لتخلف المدّعي العام الفيدرالي لشرق ولاية ميشيجان ماثيو شنايدر؛ الذي عيّنه ترامب عام 2018.

ستحتاج "صايمة"؛ إلى ترشيح بايدن وموافقة الكونجرس للبقاء في المنصب رسمياً.

وأكّدت صحيفة "ديترويت فري برس"، أن محسن (52 عاماً) ستتولى في 2 فبراير منصب المدعي العام الفيدرالي بالمنطقة الشرقية من ميشيغان بعد أن يتنحى المدّعي الأمريكي الحالي للمنطقة، ماثيو شنايدر.

وتشغل محسن؛ حالياً منصب مساعد المدّعي العام الأمريكي بشرق الولاية، ووُلدت محسن؛ في باكستان، وعملت في مكتب المدّعي العام الأمريكي منذ عام 2002.

وبصفتها مهاجرة مسلمة من أصل آسيوي، ستجلب محسن التنوّع إلى منصب مهم، وهو المسؤول الفيدرالي الرئيس لتطبيق القانون في الجزء الشرقي من الولاية.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي، إن "محسن" خدمت في وحدة مكافحة العنف والجرائم المنتظمة بمكتب المدعي العام الأمريكي، وفرقة مكافحة المخدرات، ووحدة الجرائم العامة.

وأشار شنايدر إلى أنه سعيدٌ بترك المنصب في يد واحدة من أفضل المدّعين الفيدراليين الذين عرفهم، وقال إن "صايمة"؛ محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وباعتبارها أول امرأة مهاجرة ومحامية مسلمة في التاريخ الأمريكي تتبوأ هذا المنصب، فإنها ستكون ممثلة بارزة ومدافعة عن المجتمع.

ويوجد في ميشيغان عددٌ كبيرٌ من المسلمين، ومن بينهم جالية باكستانية كبيرة، مع عديد من المساجد في جميع أنحاء الولاية.

وعمل عديدٌ من المسلمين والعرب في مكتب المدعي العام في ميشيغان، ومن بينهم المحامية العامة "فدوى حمود"؛ التي عيّنتها المدعية العامة دانا نيسيل؛ لقيادة التحقيق في المياه الملوّثة بالرصاص في فلينت، ولكن لم يكن هناك مدعٍ عام فيدرالي كبير حتى الآن من المسلمين.

وتخرجت محسن في جامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي، وعملت في نيويورك ونيوجيرسي قبل أن تبدأ عملها بميشيغان عام 2002.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
08:25 AM

"صايمة محسن" أول امرأة مسلمة تتولى منصب المدّعي العام في الولايات المتحدة.. تعرَّف عليها

بدءاً من 2 فبراير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,174

بدءاً من الشهر المقبل، سيكون المدّعي العام الجديد في مدينة ديترويت بولاية ميشغان المحامية صايمة محسن؛ لتكون بذلك أول مسلم يتبوأ منصب المدعي العام في الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولين فيدراليين ودعاة إسلاميين.

وستتولى "صايمة محسن"؛ المنصب من 2 فبراير، لتخلف المدّعي العام الفيدرالي لشرق ولاية ميشيجان ماثيو شنايدر؛ الذي عيّنه ترامب عام 2018.

ستحتاج "صايمة"؛ إلى ترشيح بايدن وموافقة الكونجرس للبقاء في المنصب رسمياً.

وأكّدت صحيفة "ديترويت فري برس"، أن محسن (52 عاماً) ستتولى في 2 فبراير منصب المدعي العام الفيدرالي بالمنطقة الشرقية من ميشيغان بعد أن يتنحى المدّعي الأمريكي الحالي للمنطقة، ماثيو شنايدر.

وتشغل محسن؛ حالياً منصب مساعد المدّعي العام الأمريكي بشرق الولاية، ووُلدت محسن؛ في باكستان، وعملت في مكتب المدّعي العام الأمريكي منذ عام 2002.

وبصفتها مهاجرة مسلمة من أصل آسيوي، ستجلب محسن التنوّع إلى منصب مهم، وهو المسؤول الفيدرالي الرئيس لتطبيق القانون في الجزء الشرقي من الولاية.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي، إن "محسن" خدمت في وحدة مكافحة العنف والجرائم المنتظمة بمكتب المدعي العام الأمريكي، وفرقة مكافحة المخدرات، ووحدة الجرائم العامة.

وأشار شنايدر إلى أنه سعيدٌ بترك المنصب في يد واحدة من أفضل المدّعين الفيدراليين الذين عرفهم، وقال إن "صايمة"؛ محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وباعتبارها أول امرأة مهاجرة ومحامية مسلمة في التاريخ الأمريكي تتبوأ هذا المنصب، فإنها ستكون ممثلة بارزة ومدافعة عن المجتمع.

ويوجد في ميشيغان عددٌ كبيرٌ من المسلمين، ومن بينهم جالية باكستانية كبيرة، مع عديد من المساجد في جميع أنحاء الولاية.

وعمل عديدٌ من المسلمين والعرب في مكتب المدعي العام في ميشيغان، ومن بينهم المحامية العامة "فدوى حمود"؛ التي عيّنتها المدعية العامة دانا نيسيل؛ لقيادة التحقيق في المياه الملوّثة بالرصاص في فلينت، ولكن لم يكن هناك مدعٍ عام فيدرالي كبير حتى الآن من المسلمين.

وتخرجت محسن في جامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي، وعملت في نيويورك ونيوجيرسي قبل أن تبدأ عملها بميشيغان عام 2002.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,021
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,966

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة