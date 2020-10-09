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أمانة الطائف ترفع بسطات تروج لمواد مجهولة المصدر وأخرى بادعاءات طبية

في حملة نفذتها بلدية شرق بالتعاون مع الشرطة وإدارة الضبط الميداني

رفعت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق" وبالتعاون مع الشرطة وإدارة الضبط الميداني، عدداً من البسطات العشوائية والتي تتكاثر عند مدخل أحد الأسواق التجارية بالمحافظة ،كذلك تُعيق المارة والمتسوقين من عملية التسوق، بخلاف ما يتم بيعه من منتجات مجهولة المصدر، كذلك بعضها قد يجلب الضرر على المستهلك، ورصد بعض المواد التي تستخدم للعلاج كادعاءات طبية ليس لها أساس من الصحة، وأن تناولها قد يفتك بالصحة.

وفي التفاصيل، تابعت "سبق" تلك المهمة والتي نُفذت اليوم الجمعة، حيث قالت الأمانة في بيان لها: "نظراً لكثرة الشكاوى التي ترد الأمانة من مرتادي ومن أصحاب المحلات ومالك سوق العنقري، والجهات الأمنية من البسطات العشوائية التي أدت لضيق وإغلاق الممرات داخل السوق ومواقف السيارات، ولما يؤدي ذلك إلى تزاحم وتجمعات تخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، إضافة إلى ما تم ملاحظته من قيام تلك البسطات بعرض وبيع مواد مجهولة المصدر وأخرى ذات ادعاءات طبية مخالفة للأنظمة والتعليمات، فقد تم الوقوف عدة مرات من قبل مراقبي بلدية شرق الطائف وإنذار أصحاب تلك البسطات بنقلها من تلك المواقع إلى مواقع أخرى خصصتها الأمانة للبسطات النسائية وفق تنظيمات معينة، وكذلك وضع الملصقات التي تطلب منهم نقل وإزالة البسطات العشوائية من الموقع".

وأضاف البيان: "ولعدم تجاوب أصحاب البسطات العشوائية ولما تشكله من عشوائية وإغلاق للممرات داخل السوق يؤدي للتزاحم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبيع بعض المواد مجهولة المصدر وأخرى بها ادعاءات طبية وعاملات أجنبيات أكثرهن، وحرصاً من الأمانة على تطبيق الأنظمة والتعليمات وحفاظاً على سلامة أصحاب هذه البسطات ومرتادي السوق، فقد تم رفع هذه البسطات من قبل لجنة مكونة من بلدية شرق الطائف وإدارة الضبط الميداني وشرطة محافظة الطائف".

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف ترفع بسطات تروج لمواد مجهولة المصدر وأخرى بادعاءات طبية
سبق

رفعت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق" وبالتعاون مع الشرطة وإدارة الضبط الميداني، عدداً من البسطات العشوائية والتي تتكاثر عند مدخل أحد الأسواق التجارية بالمحافظة ،كذلك تُعيق المارة والمتسوقين من عملية التسوق، بخلاف ما يتم بيعه من منتجات مجهولة المصدر، كذلك بعضها قد يجلب الضرر على المستهلك، ورصد بعض المواد التي تستخدم للعلاج كادعاءات طبية ليس لها أساس من الصحة، وأن تناولها قد يفتك بالصحة.

وفي التفاصيل، تابعت "سبق" تلك المهمة والتي نُفذت اليوم الجمعة، حيث قالت الأمانة في بيان لها: "نظراً لكثرة الشكاوى التي ترد الأمانة من مرتادي ومن أصحاب المحلات ومالك سوق العنقري، والجهات الأمنية من البسطات العشوائية التي أدت لضيق وإغلاق الممرات داخل السوق ومواقف السيارات، ولما يؤدي ذلك إلى تزاحم وتجمعات تخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، إضافة إلى ما تم ملاحظته من قيام تلك البسطات بعرض وبيع مواد مجهولة المصدر وأخرى ذات ادعاءات طبية مخالفة للأنظمة والتعليمات، فقد تم الوقوف عدة مرات من قبل مراقبي بلدية شرق الطائف وإنذار أصحاب تلك البسطات بنقلها من تلك المواقع إلى مواقع أخرى خصصتها الأمانة للبسطات النسائية وفق تنظيمات معينة، وكذلك وضع الملصقات التي تطلب منهم نقل وإزالة البسطات العشوائية من الموقع".

وأضاف البيان: "ولعدم تجاوب أصحاب البسطات العشوائية ولما تشكله من عشوائية وإغلاق للممرات داخل السوق يؤدي للتزاحم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبيع بعض المواد مجهولة المصدر وأخرى بها ادعاءات طبية وعاملات أجنبيات أكثرهن، وحرصاً من الأمانة على تطبيق الأنظمة والتعليمات وحفاظاً على سلامة أصحاب هذه البسطات ومرتادي السوق، فقد تم رفع هذه البسطات من قبل لجنة مكونة من بلدية شرق الطائف وإدارة الضبط الميداني وشرطة محافظة الطائف".

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
09:40 PM

أمانة الطائف ترفع بسطات تروج لمواد مجهولة المصدر وأخرى بادعاءات طبية

في حملة نفذتها بلدية شرق بالتعاون مع الشرطة وإدارة الضبط الميداني

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فهد العتيبي - الطائف
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رفعت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق" وبالتعاون مع الشرطة وإدارة الضبط الميداني، عدداً من البسطات العشوائية والتي تتكاثر عند مدخل أحد الأسواق التجارية بالمحافظة ،كذلك تُعيق المارة والمتسوقين من عملية التسوق، بخلاف ما يتم بيعه من منتجات مجهولة المصدر، كذلك بعضها قد يجلب الضرر على المستهلك، ورصد بعض المواد التي تستخدم للعلاج كادعاءات طبية ليس لها أساس من الصحة، وأن تناولها قد يفتك بالصحة.

وفي التفاصيل، تابعت "سبق" تلك المهمة والتي نُفذت اليوم الجمعة، حيث قالت الأمانة في بيان لها: "نظراً لكثرة الشكاوى التي ترد الأمانة من مرتادي ومن أصحاب المحلات ومالك سوق العنقري، والجهات الأمنية من البسطات العشوائية التي أدت لضيق وإغلاق الممرات داخل السوق ومواقف السيارات، ولما يؤدي ذلك إلى تزاحم وتجمعات تخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، إضافة إلى ما تم ملاحظته من قيام تلك البسطات بعرض وبيع مواد مجهولة المصدر وأخرى ذات ادعاءات طبية مخالفة للأنظمة والتعليمات، فقد تم الوقوف عدة مرات من قبل مراقبي بلدية شرق الطائف وإنذار أصحاب تلك البسطات بنقلها من تلك المواقع إلى مواقع أخرى خصصتها الأمانة للبسطات النسائية وفق تنظيمات معينة، وكذلك وضع الملصقات التي تطلب منهم نقل وإزالة البسطات العشوائية من الموقع".

وأضاف البيان: "ولعدم تجاوب أصحاب البسطات العشوائية ولما تشكله من عشوائية وإغلاق للممرات داخل السوق يؤدي للتزاحم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبيع بعض المواد مجهولة المصدر وأخرى بها ادعاءات طبية وعاملات أجنبيات أكثرهن، وحرصاً من الأمانة على تطبيق الأنظمة والتعليمات وحفاظاً على سلامة أصحاب هذه البسطات ومرتادي السوق، فقد تم رفع هذه البسطات من قبل لجنة مكونة من بلدية شرق الطائف وإدارة الضبط الميداني وشرطة محافظة الطائف".

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