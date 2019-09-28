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"بلدي جدة" يستعرض 46 فرصة استثمارية لأمانة المحافظة

أكد قرب تنفيذ مشروع تخفيض المياه السطحية بحي التيسير

استعرض رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة عبدالله المحمدي والأعضاء، جزءاً من مسيرة البلاد التنموية والطموحة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار، في ظل قيادة حكيمة، متمنين من الله العلي القدير أن يكلل المساعي الحثيثة للقيادة الرشيدة بالتوفيق، وأن يحفظ لهذه البلاد وشعبها أمنها وأمانها .

واستهلّ المجلس جلسته الثامنة والخمسين، بتقديم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني والذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد البلاد على يد المؤسس المغفور له بمشيئة الله تعالى الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

بعد ذلك استعرض المجلس ضمن جدول أعماله العرض المقدم من الإدارة العامة لتطوير الاستثمار العقاري الذي قدمه المهندس أحمد باعقيل والمهندس رائد نقطي من الإدارة العامة للعقود الاستثمارية بوكالة الاستثمار وخدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة والمتضمن وجود أكثر من 46 فرصة استثمارية ممثلة في أراضٍ ومبانٍ وأكشاك وحدائق ومسارات سيارات بيع، حيث تسعى الأمانة لتطوير استثماراتها وحصر الأماكن العائدة إليها مع إمكانية دخول المستثمرين عبر نظام (بلدي) لمعرفة الفرص الاستثمارية والتقديم من خلال الموقع.

من جانبه، أكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن المجلس طلب من الأمانة القيام بعمل خطة استثمارية طموحة للسنوات القادمة تتواكب مع شعار "همة حتى القمة".

وأوضح "المحمدي" أن اللجنة المالية بالمجلس درست الحساب الختامي لأمانة محافظة جدة للعام المالي المنصرم، ودوّنت اللجنة بعض الاستفسارات والتي سترفع للأمانة.

وأشار إلى أن المجلس استعرض ردود الجهات المعنية بخصوص شكاوى حي التيسير، لافتاً إلى تأكيد أمانة جدة ومن منطلق حرصها لتخفيف الضرر على ساكني حي التيسير قيامها بعمل تصميم لتصريف مياه الأمطار بالحي وتخفيض منسوب المياه السطحية، وتم تأهيل المقاولين لمشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوبها والمشروع في طور الترسية.

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"بلدي جدة" يستعرض 46 فرصة استثمارية لأمانة المحافظة
سبق

استعرض رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة عبدالله المحمدي والأعضاء، جزءاً من مسيرة البلاد التنموية والطموحة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار، في ظل قيادة حكيمة، متمنين من الله العلي القدير أن يكلل المساعي الحثيثة للقيادة الرشيدة بالتوفيق، وأن يحفظ لهذه البلاد وشعبها أمنها وأمانها .

واستهلّ المجلس جلسته الثامنة والخمسين، بتقديم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني والذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد البلاد على يد المؤسس المغفور له بمشيئة الله تعالى الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

بعد ذلك استعرض المجلس ضمن جدول أعماله العرض المقدم من الإدارة العامة لتطوير الاستثمار العقاري الذي قدمه المهندس أحمد باعقيل والمهندس رائد نقطي من الإدارة العامة للعقود الاستثمارية بوكالة الاستثمار وخدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة والمتضمن وجود أكثر من 46 فرصة استثمارية ممثلة في أراضٍ ومبانٍ وأكشاك وحدائق ومسارات سيارات بيع، حيث تسعى الأمانة لتطوير استثماراتها وحصر الأماكن العائدة إليها مع إمكانية دخول المستثمرين عبر نظام (بلدي) لمعرفة الفرص الاستثمارية والتقديم من خلال الموقع.

من جانبه، أكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن المجلس طلب من الأمانة القيام بعمل خطة استثمارية طموحة للسنوات القادمة تتواكب مع شعار "همة حتى القمة".

وأوضح "المحمدي" أن اللجنة المالية بالمجلس درست الحساب الختامي لأمانة محافظة جدة للعام المالي المنصرم، ودوّنت اللجنة بعض الاستفسارات والتي سترفع للأمانة.

وأشار إلى أن المجلس استعرض ردود الجهات المعنية بخصوص شكاوى حي التيسير، لافتاً إلى تأكيد أمانة جدة ومن منطلق حرصها لتخفيف الضرر على ساكني حي التيسير قيامها بعمل تصميم لتصريف مياه الأمطار بالحي وتخفيض منسوب المياه السطحية، وتم تأهيل المقاولين لمشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوبها والمشروع في طور الترسية.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
02:27 PM

"بلدي جدة" يستعرض 46 فرصة استثمارية لأمانة المحافظة

أكد قرب تنفيذ مشروع تخفيض المياه السطحية بحي التيسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استعرض رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة عبدالله المحمدي والأعضاء، جزءاً من مسيرة البلاد التنموية والطموحة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار، في ظل قيادة حكيمة، متمنين من الله العلي القدير أن يكلل المساعي الحثيثة للقيادة الرشيدة بالتوفيق، وأن يحفظ لهذه البلاد وشعبها أمنها وأمانها .

واستهلّ المجلس جلسته الثامنة والخمسين، بتقديم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني والذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد البلاد على يد المؤسس المغفور له بمشيئة الله تعالى الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

بعد ذلك استعرض المجلس ضمن جدول أعماله العرض المقدم من الإدارة العامة لتطوير الاستثمار العقاري الذي قدمه المهندس أحمد باعقيل والمهندس رائد نقطي من الإدارة العامة للعقود الاستثمارية بوكالة الاستثمار وخدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة والمتضمن وجود أكثر من 46 فرصة استثمارية ممثلة في أراضٍ ومبانٍ وأكشاك وحدائق ومسارات سيارات بيع، حيث تسعى الأمانة لتطوير استثماراتها وحصر الأماكن العائدة إليها مع إمكانية دخول المستثمرين عبر نظام (بلدي) لمعرفة الفرص الاستثمارية والتقديم من خلال الموقع.

من جانبه، أكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن المجلس طلب من الأمانة القيام بعمل خطة استثمارية طموحة للسنوات القادمة تتواكب مع شعار "همة حتى القمة".

وأوضح "المحمدي" أن اللجنة المالية بالمجلس درست الحساب الختامي لأمانة محافظة جدة للعام المالي المنصرم، ودوّنت اللجنة بعض الاستفسارات والتي سترفع للأمانة.

وأشار إلى أن المجلس استعرض ردود الجهات المعنية بخصوص شكاوى حي التيسير، لافتاً إلى تأكيد أمانة جدة ومن منطلق حرصها لتخفيف الضرر على ساكني حي التيسير قيامها بعمل تصميم لتصريف مياه الأمطار بالحي وتخفيض منسوب المياه السطحية، وتم تأهيل المقاولين لمشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوبها والمشروع في طور الترسية.

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