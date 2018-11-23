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وفاة رئيس دولة أسبق "ارتكب مذبحة وحُكم عليه بالإعدام"

عانى من سرطان خامل ولفَظ أنفاسه الأخيرة في منزله بعمر التسعين

بعد أكثر من 40 عامًا من ارتكابه مذبحة في بلاده، توفي رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو هوان، الثلاثاء، عن عمر 90 عامًا.

وقالت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء: إن "تشون" كان مصابًا بالورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم؛ لكنه لم يكن نشطًا.

وأضافت الوكالة أن الرئيس السابق لفَظ أنفاسه الأخيرة في منزله، في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تشون قائد عسكري سابق، وقاد مذبحة "جوانغجو" التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وهي جريمة أُدين بها لاحقًا وحُكم عليه بالإعدام؛ لكن تم تخفيف الحكم لاحقًا.

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وفاة رئيس دولة أسبق "ارتكب مذبحة وحُكم عليه بالإعدام"
سبق

بعد أكثر من 40 عامًا من ارتكابه مذبحة في بلاده، توفي رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو هوان، الثلاثاء، عن عمر 90 عامًا.

وقالت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء: إن "تشون" كان مصابًا بالورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم؛ لكنه لم يكن نشطًا.

وأضافت الوكالة أن الرئيس السابق لفَظ أنفاسه الأخيرة في منزله، في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تشون قائد عسكري سابق، وقاد مذبحة "جوانغجو" التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وهي جريمة أُدين بها لاحقًا وحُكم عليه بالإعدام؛ لكن تم تخفيف الحكم لاحقًا.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:40 AM

وفاة رئيس دولة أسبق "ارتكب مذبحة وحُكم عليه بالإعدام"

عانى من سرطان خامل ولفَظ أنفاسه الأخيرة في منزله بعمر التسعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أكثر من 40 عامًا من ارتكابه مذبحة في بلاده، توفي رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو هوان، الثلاثاء، عن عمر 90 عامًا.

وقالت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء: إن "تشون" كان مصابًا بالورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم؛ لكنه لم يكن نشطًا.

وأضافت الوكالة أن الرئيس السابق لفَظ أنفاسه الأخيرة في منزله، في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تشون قائد عسكري سابق، وقاد مذبحة "جوانغجو" التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وهي جريمة أُدين بها لاحقًا وحُكم عليه بالإعدام؛ لكن تم تخفيف الحكم لاحقًا.

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