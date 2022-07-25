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فرنسا تُطالب إيران بخطوات عدة لضمان عدم التصعيد

وسط محاولات ماكرون لبدء وساطة لتهدئة التوتر بالمنطقة

أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثًا إيرانيًّا كبيرًا يزور باريس، بأن على طهران العودة للالتزام بالاتفاق النووي، واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر في الخليج.

والْتقى عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس.

ويسعى ماكرون، جاهدًا لبدء وساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر في المنطقة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "(هذا الاجتماع) يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيراني بأننا نتوقع من إيران العودة سريعًا للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا، واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر".

وكان "عراقجي" كبير المفاوضين الإيرانيين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تُطالب إيران بخطوات عدة لضمان عدم التصعيد
سبق

أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثًا إيرانيًّا كبيرًا يزور باريس، بأن على طهران العودة للالتزام بالاتفاق النووي، واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر في الخليج.

والْتقى عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس.

ويسعى ماكرون، جاهدًا لبدء وساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر في المنطقة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "(هذا الاجتماع) يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيراني بأننا نتوقع من إيران العودة سريعًا للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا، واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر".

وكان "عراقجي" كبير المفاوضين الإيرانيين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
09:43 AM

فرنسا تُطالب إيران بخطوات عدة لضمان عدم التصعيد

وسط محاولات ماكرون لبدء وساطة لتهدئة التوتر بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثًا إيرانيًّا كبيرًا يزور باريس، بأن على طهران العودة للالتزام بالاتفاق النووي، واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر في الخليج.

والْتقى عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس.

ويسعى ماكرون، جاهدًا لبدء وساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر في المنطقة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "(هذا الاجتماع) يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيراني بأننا نتوقع من إيران العودة سريعًا للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا، واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر".

وكان "عراقجي" كبير المفاوضين الإيرانيين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

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