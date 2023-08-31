النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آركو" تستنكر استهداف مطار أبها بواسطة مليشيا الحوثي

أكدت أن هذه المليشيا تصر على إلحاق الأذى بالمدنيين

عبّرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، عن استنكارها للاعتداء الموجه على أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية، تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني، طبقاً لما نصت اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الملحقة بها 1977.

جاء ذلك، بعد أن اطّلعت الأمانة العامة للمنظمة العربية على ما تناقلته وسائل الإعلام صباح اليوم، عن وقوع اعتداءين على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية.

وأكد في بيانٍ ورد "سبق"، الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن تلك الممارسات العدائية المتكررة ضد المدنيين، فيها إصرار مسبق لإلحاق الضرر والأذى بأنفس بشرية تمارس أعمالها اليومية في مواقع مدنية يخدمون مرتاديها المدنيين من مختلف الجنسيات والأعراق والديانات، والسكان المدنيين القاطنين بالقرب من تلك الأعيان المدنية.

واستطرد قائلاً: إن الأمانة العامة للمنظمة العربية تتوجه إلى المجالس والمنظمات الأممية، مطالبةً إياها بتحمل مسؤولياتها والوقوف ضد أعداء الإنسانية، ومنع تكرر الاعتداءات المستهدفة للمدنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آركو" تستنكر استهداف مطار أبها بواسطة مليشيا الحوثي
سبق

عبّرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، عن استنكارها للاعتداء الموجه على أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية، تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني، طبقاً لما نصت اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الملحقة بها 1977.

جاء ذلك، بعد أن اطّلعت الأمانة العامة للمنظمة العربية على ما تناقلته وسائل الإعلام صباح اليوم، عن وقوع اعتداءين على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية.

وأكد في بيانٍ ورد "سبق"، الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن تلك الممارسات العدائية المتكررة ضد المدنيين، فيها إصرار مسبق لإلحاق الضرر والأذى بأنفس بشرية تمارس أعمالها اليومية في مواقع مدنية يخدمون مرتاديها المدنيين من مختلف الجنسيات والأعراق والديانات، والسكان المدنيين القاطنين بالقرب من تلك الأعيان المدنية.

واستطرد قائلاً: إن الأمانة العامة للمنظمة العربية تتوجه إلى المجالس والمنظمات الأممية، مطالبةً إياها بتحمل مسؤولياتها والوقوف ضد أعداء الإنسانية، ومنع تكرر الاعتداءات المستهدفة للمدنيين.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
06:18 PM

"آركو" تستنكر استهداف مطار أبها بواسطة مليشيا الحوثي

أكدت أن هذه المليشيا تصر على إلحاق الأذى بالمدنيين

A A A
فهد العتيبي - الرياض
1
761

عبّرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، عن استنكارها للاعتداء الموجه على أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية، تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني، طبقاً لما نصت اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الملحقة بها 1977.

جاء ذلك، بعد أن اطّلعت الأمانة العامة للمنظمة العربية على ما تناقلته وسائل الإعلام صباح اليوم، عن وقوع اعتداءين على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية.

وأكد في بيانٍ ورد "سبق"، الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن تلك الممارسات العدائية المتكررة ضد المدنيين، فيها إصرار مسبق لإلحاق الضرر والأذى بأنفس بشرية تمارس أعمالها اليومية في مواقع مدنية يخدمون مرتاديها المدنيين من مختلف الجنسيات والأعراق والديانات، والسكان المدنيين القاطنين بالقرب من تلك الأعيان المدنية.

واستطرد قائلاً: إن الأمانة العامة للمنظمة العربية تتوجه إلى المجالس والمنظمات الأممية، مطالبةً إياها بتحمل مسؤولياتها والوقوف ضد أعداء الإنسانية، ومنع تكرر الاعتداءات المستهدفة للمدنيين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة