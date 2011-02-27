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بعد جولات "المتسوق السري".. الصحة تلغي عقد طبيبة وتحسم من آخر

إثر ملاحظات تم رصدها

أعلنت وزارة الصحة إلغاء عقد طبيبة، ومعاقبة طبيب آخر، وإنذار مدير مركز صحي على إثر ملاحظات رصدها المتسوق السري بأحد المراكز الصحية بشرق الرياض.
وتفصيلاً كشفت "الصحة" عن معاقبة طبيبة المركز بحسم "5" أيام من راتبها حسب نص المادة "32" من نظام تأديب الموظفين لقيامها بالتوقيع وترك مقر عملها؛ مع إنهاء عقدها.
كما تم معاقبة الطبيب بحسم "10" أيام من راتبه، وذلك لعدم تواجده بمقر عمله دون عذر مشروع، حيث إنه الطبيب المعني والمسؤول الأول والمناوب بالمركز.
كما تم معاقبة مدير المركز الصحي بتوجيه إنذار حسب نص المادة "32" من نظام تأديب الموظفين لعدم تكليف ممرض أو ممرضة لفترة المناوبة، وأيضاً نقص المتابعة والإشراف.
وتأتي هذه القرارات حرصاً من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات الصحية الأولية على أكمل وجه سعياً منها للوصول إلى رضا المستفيدين من الخدمات.

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بعد جولات "المتسوق السري".. الصحة تلغي عقد طبيبة وتحسم من آخر
سبق

أعلنت وزارة الصحة إلغاء عقد طبيبة، ومعاقبة طبيب آخر، وإنذار مدير مركز صحي على إثر ملاحظات رصدها المتسوق السري بأحد المراكز الصحية بشرق الرياض.
وتفصيلاً كشفت "الصحة" عن معاقبة طبيبة المركز بحسم "5" أيام من راتبها حسب نص المادة "32" من نظام تأديب الموظفين لقيامها بالتوقيع وترك مقر عملها؛ مع إنهاء عقدها.
كما تم معاقبة الطبيب بحسم "10" أيام من راتبه، وذلك لعدم تواجده بمقر عمله دون عذر مشروع، حيث إنه الطبيب المعني والمسؤول الأول والمناوب بالمركز.
كما تم معاقبة مدير المركز الصحي بتوجيه إنذار حسب نص المادة "32" من نظام تأديب الموظفين لعدم تكليف ممرض أو ممرضة لفترة المناوبة، وأيضاً نقص المتابعة والإشراف.
وتأتي هذه القرارات حرصاً من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات الصحية الأولية على أكمل وجه سعياً منها للوصول إلى رضا المستفيدين من الخدمات.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
09:06 PM

بعد جولات "المتسوق السري".. الصحة تلغي عقد طبيبة وتحسم من آخر

إثر ملاحظات تم رصدها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
13,605

أعلنت وزارة الصحة إلغاء عقد طبيبة، ومعاقبة طبيب آخر، وإنذار مدير مركز صحي على إثر ملاحظات رصدها المتسوق السري بأحد المراكز الصحية بشرق الرياض.
وتفصيلاً كشفت "الصحة" عن معاقبة طبيبة المركز بحسم "5" أيام من راتبها حسب نص المادة "32" من نظام تأديب الموظفين لقيامها بالتوقيع وترك مقر عملها؛ مع إنهاء عقدها.
كما تم معاقبة الطبيب بحسم "10" أيام من راتبه، وذلك لعدم تواجده بمقر عمله دون عذر مشروع، حيث إنه الطبيب المعني والمسؤول الأول والمناوب بالمركز.
كما تم معاقبة مدير المركز الصحي بتوجيه إنذار حسب نص المادة "32" من نظام تأديب الموظفين لعدم تكليف ممرض أو ممرضة لفترة المناوبة، وأيضاً نقص المتابعة والإشراف.
وتأتي هذه القرارات حرصاً من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات الصحية الأولية على أكمل وجه سعياً منها للوصول إلى رضا المستفيدين من الخدمات.

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