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مكة.. "الهلال الأحمر" يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بـ 270 ممارساً صحياً

مدعمين بـ 52 سيارة إسعاف وموزعين على 25 مركزاً في الحرم وما حوله

يتأهب أكثر من ٢٧٠ ممارساً صحياً من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالعاصمة المقدّسة في اليومين السادس والسابع لموسم حج ١٤٤٢هـ ،موزعين على ٢٥ مركزاً إسعافياً في الحرم المكي وما حوله في مناطق وجود وتحرُّك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

ودعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية باثتنين وخمسين سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية، إضافة إلى اثنتي عشرة درّاجة نارية وست عربات كهربائية تعمل في الحرم المكي وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق المشاعر المقدّسة يوسف سمكري؛ إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءاً من أمس الجمعة تزامناً مع توافد الحجاج على العاصمة المقدّسة والمسجد الحرام، وتم تكثيف الوجود في الحرم المكي ونطاق العاصمة المقدّسة من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح سمكري؛ أنه ستكون هناك نقاط تجمُّع بدءاً منذ الساعة الخامسة فجراً من اليوم السبت حتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة في حجز النوّارية والشرائع والنسيم والزايدي بمجموع أربع فرق إسعافية، ونقاط الإنزال تبدأ من اليوم عند الساعة السادسة صباحاً وتنتهي الساعة السادسة مساء يوم التروية الثامن من ذي الحجة بوقف الملك عبدالعزيز وأجياد المصافي والشبيكة بإجمالي ١٠ فرق إسعافية، وستتم تغطية الحرم المكي بـ ١٦ نقطة إسعافية خلال يومَي سبعة وثمانية من خلال الفرق والمراكز الإسعافية وفرق التطوع التابعة للهيئة.

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مكة.. "الهلال الأحمر" يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بـ 270 ممارساً صحياً
سبق

يتأهب أكثر من ٢٧٠ ممارساً صحياً من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالعاصمة المقدّسة في اليومين السادس والسابع لموسم حج ١٤٤٢هـ ،موزعين على ٢٥ مركزاً إسعافياً في الحرم المكي وما حوله في مناطق وجود وتحرُّك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

ودعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية باثتنين وخمسين سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية، إضافة إلى اثنتي عشرة درّاجة نارية وست عربات كهربائية تعمل في الحرم المكي وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق المشاعر المقدّسة يوسف سمكري؛ إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءاً من أمس الجمعة تزامناً مع توافد الحجاج على العاصمة المقدّسة والمسجد الحرام، وتم تكثيف الوجود في الحرم المكي ونطاق العاصمة المقدّسة من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح سمكري؛ أنه ستكون هناك نقاط تجمُّع بدءاً منذ الساعة الخامسة فجراً من اليوم السبت حتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة في حجز النوّارية والشرائع والنسيم والزايدي بمجموع أربع فرق إسعافية، ونقاط الإنزال تبدأ من اليوم عند الساعة السادسة صباحاً وتنتهي الساعة السادسة مساء يوم التروية الثامن من ذي الحجة بوقف الملك عبدالعزيز وأجياد المصافي والشبيكة بإجمالي ١٠ فرق إسعافية، وستتم تغطية الحرم المكي بـ ١٦ نقطة إسعافية خلال يومَي سبعة وثمانية من خلال الفرق والمراكز الإسعافية وفرق التطوع التابعة للهيئة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:35 PM

مكة.. "الهلال الأحمر" يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بـ 270 ممارساً صحياً

مدعمين بـ 52 سيارة إسعاف وموزعين على 25 مركزاً في الحرم وما حوله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتأهب أكثر من ٢٧٠ ممارساً صحياً من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالعاصمة المقدّسة في اليومين السادس والسابع لموسم حج ١٤٤٢هـ ،موزعين على ٢٥ مركزاً إسعافياً في الحرم المكي وما حوله في مناطق وجود وتحرُّك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

ودعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية باثتنين وخمسين سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية، إضافة إلى اثنتي عشرة درّاجة نارية وست عربات كهربائية تعمل في الحرم المكي وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق المشاعر المقدّسة يوسف سمكري؛ إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءاً من أمس الجمعة تزامناً مع توافد الحجاج على العاصمة المقدّسة والمسجد الحرام، وتم تكثيف الوجود في الحرم المكي ونطاق العاصمة المقدّسة من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح سمكري؛ أنه ستكون هناك نقاط تجمُّع بدءاً منذ الساعة الخامسة فجراً من اليوم السبت حتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة في حجز النوّارية والشرائع والنسيم والزايدي بمجموع أربع فرق إسعافية، ونقاط الإنزال تبدأ من اليوم عند الساعة السادسة صباحاً وتنتهي الساعة السادسة مساء يوم التروية الثامن من ذي الحجة بوقف الملك عبدالعزيز وأجياد المصافي والشبيكة بإجمالي ١٠ فرق إسعافية، وستتم تغطية الحرم المكي بـ ١٦ نقطة إسعافية خلال يومَي سبعة وثمانية من خلال الفرق والمراكز الإسعافية وفرق التطوع التابعة للهيئة.

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