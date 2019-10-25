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أمريكا تدين الأعمال المقوضة للانتقال الديمقراطي في السودان

دعت إلى السماح للحكومة بمواصلة عملها

أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية السودانية، مدينة الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان.

ودعت السفارة عبر حسابها في "تويتر" جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تدين الأعمال المقوضة للانتقال الديمقراطي في السودان
سبق

أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية السودانية، مدينة الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان.

ودعت السفارة عبر حسابها في "تويتر" جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
04:46 PM

أمريكا تدين الأعمال المقوضة للانتقال الديمقراطي في السودان

دعت إلى السماح للحكومة بمواصلة عملها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية السودانية، مدينة الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان.

ودعت السفارة عبر حسابها في "تويتر" جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة.

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