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"تطوير مكة" تنظم دورة "أساسيات السعادة المهنية"

بالتعاون مع "المنظمة العالمية لسفراء السعادة"

‬نظّمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لسفراء السعادة، دورة افتراضية عن بُعد بعنوان "أساسيات السعادة المهنية" ألقاها أكثر من 30 مستشاراً متخصصاً ومعتمداً من المنظمة.

وارتكزت مخرجات الدورة على: غرس السعادة بمفهومها الصحيح، والتمكين من تطبيق معايير السعادة التي ترفع نسبة السعادة بأعمق التقنيات وأسهلها، إضافة إلى تطبيق تقنيات تمكّن من بناء علاقة إيجابية قوية مع الذات والمحيط؛ مما يسهم في تحقيق التوازن، وزيادة الإنتاجية في العمل، ورفع نسبة السعادة الوظيفية.

وهدفت الدورة التي شارك فيها قرابة المائة من موظفي هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على ‏غرس مفهوم السعادة لتعزيز الإسهامات التنموية للفرد والمجتمع، والمساهمة في تحسين بيئة العمل، وزيادة الانتماء، وتقليل نسبة التسرب الوظيفي، وكذلك الحفاظ على الصحة النفسية للموظف، والمساهمة في العمل على رفع مؤشر السعادة العالمي لعدد من الدول العربية، وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية لدى المجتمع.

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"تطوير مكة" تنظم دورة "أساسيات السعادة المهنية"
سبق

‬نظّمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لسفراء السعادة، دورة افتراضية عن بُعد بعنوان "أساسيات السعادة المهنية" ألقاها أكثر من 30 مستشاراً متخصصاً ومعتمداً من المنظمة.

وارتكزت مخرجات الدورة على: غرس السعادة بمفهومها الصحيح، والتمكين من تطبيق معايير السعادة التي ترفع نسبة السعادة بأعمق التقنيات وأسهلها، إضافة إلى تطبيق تقنيات تمكّن من بناء علاقة إيجابية قوية مع الذات والمحيط؛ مما يسهم في تحقيق التوازن، وزيادة الإنتاجية في العمل، ورفع نسبة السعادة الوظيفية.

وهدفت الدورة التي شارك فيها قرابة المائة من موظفي هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على ‏غرس مفهوم السعادة لتعزيز الإسهامات التنموية للفرد والمجتمع، والمساهمة في تحسين بيئة العمل، وزيادة الانتماء، وتقليل نسبة التسرب الوظيفي، وكذلك الحفاظ على الصحة النفسية للموظف، والمساهمة في العمل على رفع مؤشر السعادة العالمي لعدد من الدول العربية، وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية لدى المجتمع.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
07:45 PM

"تطوير مكة" تنظم دورة "أساسيات السعادة المهنية"

بالتعاون مع "المنظمة العالمية لسفراء السعادة"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
481

‬نظّمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لسفراء السعادة، دورة افتراضية عن بُعد بعنوان "أساسيات السعادة المهنية" ألقاها أكثر من 30 مستشاراً متخصصاً ومعتمداً من المنظمة.

وارتكزت مخرجات الدورة على: غرس السعادة بمفهومها الصحيح، والتمكين من تطبيق معايير السعادة التي ترفع نسبة السعادة بأعمق التقنيات وأسهلها، إضافة إلى تطبيق تقنيات تمكّن من بناء علاقة إيجابية قوية مع الذات والمحيط؛ مما يسهم في تحقيق التوازن، وزيادة الإنتاجية في العمل، ورفع نسبة السعادة الوظيفية.

وهدفت الدورة التي شارك فيها قرابة المائة من موظفي هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على ‏غرس مفهوم السعادة لتعزيز الإسهامات التنموية للفرد والمجتمع، والمساهمة في تحسين بيئة العمل، وزيادة الانتماء، وتقليل نسبة التسرب الوظيفي، وكذلك الحفاظ على الصحة النفسية للموظف، والمساهمة في العمل على رفع مؤشر السعادة العالمي لعدد من الدول العربية، وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية لدى المجتمع.

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