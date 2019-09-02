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اختتام المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

أقيمت على مدى 6 أيام بمشاركة ١٥٠٠ مطية من 8 دول

أنهى الاتحاد السعودي للهجن، مساء يوم أمس الأحد، المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لـ"أشواط الماراثون، والأشواط الدولية، وأشواط الإنتاج، وأشواط السودانيات".

انطلقت المنافسات منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي بمشاركات 8 دول وهي "الجمهورية الفرنسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية" بعدد يقارب الـ١٥٠٠ مطية؛ منها حوالى ٥٠٠ مطية في الأشواط الدولية طيلة الستة أيام الماضية بواقع فترتين صباحية ومسائية.
وعمل مهرجان ولي العهد للهجن في دورته الثانية، على تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، إضافة إلى دعم النشاط السياحي بمحافظة الطائف بشكل خاص، والمملكة بشكل عام؛ وهو ما جعلها واحدة من أكثر دول العالم حراكًا على صعيد تفعيل دور القطاع السياحي، وأسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يأتي ضمن اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، ودعمهما المستمر لمختلف قطاعات الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال دعم البرامج والفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، بما يواكب رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن
سبق

أنهى الاتحاد السعودي للهجن، مساء يوم أمس الأحد، المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لـ"أشواط الماراثون، والأشواط الدولية، وأشواط الإنتاج، وأشواط السودانيات".

انطلقت المنافسات منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي بمشاركات 8 دول وهي "الجمهورية الفرنسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية" بعدد يقارب الـ١٥٠٠ مطية؛ منها حوالى ٥٠٠ مطية في الأشواط الدولية طيلة الستة أيام الماضية بواقع فترتين صباحية ومسائية.
وعمل مهرجان ولي العهد للهجن في دورته الثانية، على تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، إضافة إلى دعم النشاط السياحي بمحافظة الطائف بشكل خاص، والمملكة بشكل عام؛ وهو ما جعلها واحدة من أكثر دول العالم حراكًا على صعيد تفعيل دور القطاع السياحي، وأسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يأتي ضمن اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، ودعمهما المستمر لمختلف قطاعات الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال دعم البرامج والفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، بما يواكب رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
09:44 AM

اختتام المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

أقيمت على مدى 6 أيام بمشاركة ١٥٠٠ مطية من 8 دول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أنهى الاتحاد السعودي للهجن، مساء يوم أمس الأحد، المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لـ"أشواط الماراثون، والأشواط الدولية، وأشواط الإنتاج، وأشواط السودانيات".

انطلقت المنافسات منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي بمشاركات 8 دول وهي "الجمهورية الفرنسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية" بعدد يقارب الـ١٥٠٠ مطية؛ منها حوالى ٥٠٠ مطية في الأشواط الدولية طيلة الستة أيام الماضية بواقع فترتين صباحية ومسائية.
وعمل مهرجان ولي العهد للهجن في دورته الثانية، على تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، إضافة إلى دعم النشاط السياحي بمحافظة الطائف بشكل خاص، والمملكة بشكل عام؛ وهو ما جعلها واحدة من أكثر دول العالم حراكًا على صعيد تفعيل دور القطاع السياحي، وأسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يأتي ضمن اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، ودعمهما المستمر لمختلف قطاعات الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال دعم البرامج والفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، بما يواكب رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة.

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