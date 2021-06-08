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تمديد تكليف "الخرمي" مديراً لتعليم صبيا حتى ١٤٤٤هـ

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي، مديراً لإدارة تعليم صبيا حتى العام الهجري ١٤٤٤.

ورفع الدكتور الخرمي، شكره لوزير التعليم على ثقته واعداً وجميع زملائه في إدارة التعليم ببذل مزيد من الجهد والعطاء والسعي لتحقيق أهداف ومستهدفات الوزارة وفق خططها التطويرية بما يسهم في تحقق رؤية ٢٠٣٠، كما تقدم بخالص شكره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على دعمهما اللامحدود للتعليم في المنطقة بشكل عام، وإدارة تعليم صبيا على وجه الخصوص، في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً.

وثمّن الدكتور الخرمي، لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا جهودهم المتميزة التي بذلوها والعمل التشاركي والجماعي منذ بدأ عمله في الإدارة منتصف عام ١٤٤١ والتي أسهمت في تحقيق أكثر من ٤٥ منجزاً نوعياً على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى رفع نسبة المباني الحكومية، ورفع نسبة تطبيق الطفولة المبكرة وغيرها من المنجزات خلال العام الدراسي الاستثنائي والتي حظيت بإشادة أمير منطقة جازان ونائبه.

يذكر أن الدكتور الخرمي، حاصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية، وحاصل على براءات اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كما حقق جائزة جازان للتفوق والإبداع.

ونشر للدكتور الخرمي الأستاذ المشارك بجامعة جازان عميد كلية الآداب سابقاً أكثر من ٣٥ بحثاً ودراسة وكتاباً.

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تمديد تكليف "الخرمي" مديراً لتعليم صبيا حتى ١٤٤٤هـ
سبق

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي، مديراً لإدارة تعليم صبيا حتى العام الهجري ١٤٤٤.

ورفع الدكتور الخرمي، شكره لوزير التعليم على ثقته واعداً وجميع زملائه في إدارة التعليم ببذل مزيد من الجهد والعطاء والسعي لتحقيق أهداف ومستهدفات الوزارة وفق خططها التطويرية بما يسهم في تحقق رؤية ٢٠٣٠، كما تقدم بخالص شكره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على دعمهما اللامحدود للتعليم في المنطقة بشكل عام، وإدارة تعليم صبيا على وجه الخصوص، في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً.

وثمّن الدكتور الخرمي، لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا جهودهم المتميزة التي بذلوها والعمل التشاركي والجماعي منذ بدأ عمله في الإدارة منتصف عام ١٤٤١ والتي أسهمت في تحقيق أكثر من ٤٥ منجزاً نوعياً على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى رفع نسبة المباني الحكومية، ورفع نسبة تطبيق الطفولة المبكرة وغيرها من المنجزات خلال العام الدراسي الاستثنائي والتي حظيت بإشادة أمير منطقة جازان ونائبه.

يذكر أن الدكتور الخرمي، حاصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية، وحاصل على براءات اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كما حقق جائزة جازان للتفوق والإبداع.

ونشر للدكتور الخرمي الأستاذ المشارك بجامعة جازان عميد كلية الآداب سابقاً أكثر من ٣٥ بحثاً ودراسة وكتاباً.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:17 PM

تمديد تكليف "الخرمي" مديراً لتعليم صبيا حتى ١٤٤٤هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي، مديراً لإدارة تعليم صبيا حتى العام الهجري ١٤٤٤.

ورفع الدكتور الخرمي، شكره لوزير التعليم على ثقته واعداً وجميع زملائه في إدارة التعليم ببذل مزيد من الجهد والعطاء والسعي لتحقيق أهداف ومستهدفات الوزارة وفق خططها التطويرية بما يسهم في تحقق رؤية ٢٠٣٠، كما تقدم بخالص شكره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على دعمهما اللامحدود للتعليم في المنطقة بشكل عام، وإدارة تعليم صبيا على وجه الخصوص، في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً.

وثمّن الدكتور الخرمي، لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا جهودهم المتميزة التي بذلوها والعمل التشاركي والجماعي منذ بدأ عمله في الإدارة منتصف عام ١٤٤١ والتي أسهمت في تحقيق أكثر من ٤٥ منجزاً نوعياً على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى رفع نسبة المباني الحكومية، ورفع نسبة تطبيق الطفولة المبكرة وغيرها من المنجزات خلال العام الدراسي الاستثنائي والتي حظيت بإشادة أمير منطقة جازان ونائبه.

يذكر أن الدكتور الخرمي، حاصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية، وحاصل على براءات اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كما حقق جائزة جازان للتفوق والإبداع.

ونشر للدكتور الخرمي الأستاذ المشارك بجامعة جازان عميد كلية الآداب سابقاً أكثر من ٣٥ بحثاً ودراسة وكتاباً.

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