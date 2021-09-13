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"تقويم التعليم والتدريب" توقع 7 اتفاقيات اعتماد أكاديمي مع "السعودية الإلكترونية"

من أبرزها: الماجستير في الأمن السيبراني وإدارة الأعمال والبكالوريوس في القانون

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم الاثنين، سبع اتفاقيات اعتماد أكاديمي برامجي مع الجامعة السعودية الإلكترونية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

وتفصيلاً، شملت الاتفاقيات برامج الماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس القانون، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – تخصص إدارة، وبكالوريوس تقنية المعلومات، وبكالوريوس الصحة العامة.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات.

ويعد الاعتماد الأكاديمي أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، وتعزيز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، والإسهام في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد المواطن المنافس عالميًا.

يُذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى تعزيز مكانه مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة محليًا ودوليًا.

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"تقويم التعليم والتدريب" توقع 7 اتفاقيات اعتماد أكاديمي مع "السعودية الإلكترونية"
سبق

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم الاثنين، سبع اتفاقيات اعتماد أكاديمي برامجي مع الجامعة السعودية الإلكترونية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

وتفصيلاً، شملت الاتفاقيات برامج الماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس القانون، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – تخصص إدارة، وبكالوريوس تقنية المعلومات، وبكالوريوس الصحة العامة.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات.

ويعد الاعتماد الأكاديمي أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، وتعزيز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، والإسهام في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد المواطن المنافس عالميًا.

يُذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى تعزيز مكانه مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة محليًا ودوليًا.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:21 PM

"تقويم التعليم والتدريب" توقع 7 اتفاقيات اعتماد أكاديمي مع "السعودية الإلكترونية"

من أبرزها: الماجستير في الأمن السيبراني وإدارة الأعمال والبكالوريوس في القانون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم الاثنين، سبع اتفاقيات اعتماد أكاديمي برامجي مع الجامعة السعودية الإلكترونية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

وتفصيلاً، شملت الاتفاقيات برامج الماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس القانون، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – تخصص إدارة، وبكالوريوس تقنية المعلومات، وبكالوريوس الصحة العامة.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات.

ويعد الاعتماد الأكاديمي أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، وتعزيز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، والإسهام في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد المواطن المنافس عالميًا.

يُذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى تعزيز مكانه مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة محليًا ودوليًا.

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