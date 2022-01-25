"التجارة": مجهولون ينتحلون اسم الوزارة ويتصلون بالمستهلكين لطلب بياناتهم
من خلال تطبيقات إلكترونية تُظهر الرقم المُلغى 8001241616
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسم "وزارة التجارة" بالاتصال من خلال تطبيقات إلكترونية تُظهر الرقم المُلغى للوزارة 8001241616، وأرقاماً عشوائية أخرى ويطلبون بيانات شخصية للمستهلك.
وأكد "الحسين" أن الوزارة لا تطلب مطلقاً أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو أرقام التحقق الخاصة بالعميل.
"التجارة": مجهولون ينتحلون اسم الوزارة ويتصلون بالمستهلكين لطلب بياناتهم
منصور الشلاقيسبق2022-01-25
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسم "وزارة التجارة" بالاتصال من خلال تطبيقات إلكترونية تُظهر الرقم المُلغى للوزارة 8001241616، وأرقاماً عشوائية أخرى ويطلبون بيانات شخصية للمستهلك.
وأكد "الحسين" أن الوزارة لا تطلب مطلقاً أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو أرقام التحقق الخاصة بالعميل.
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
07:50 PM
"التجارة": مجهولون ينتحلون اسم الوزارة ويتصلون بالمستهلكين لطلب بياناتهم
من خلال تطبيقات إلكترونية تُظهر الرقم المُلغى 8001241616
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسم "وزارة التجارة" بالاتصال من خلال تطبيقات إلكترونية تُظهر الرقم المُلغى للوزارة 8001241616، وأرقاماً عشوائية أخرى ويطلبون بيانات شخصية للمستهلك.
وأكد "الحسين" أن الوزارة لا تطلب مطلقاً أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو أرقام التحقق الخاصة بالعميل.