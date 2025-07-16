ألمانيا تطالب "الصحة العالمية" بتسريع مراجعة تعاملها مع "كورونا"

"شبان" ناقش القضية مع "جيبريسوس" مرتين خلال 20 يومًا

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم (الخميس)، منظمة الصحة العالمية بتسريع وتيرة مراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس كورونا، فيما يعطي على ما يبدو مؤشرًا على نهج أوروبي أشد صرامة مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح "شبان" للصحفيين أنه ناقش المراجعة الخاصة بطريقة إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة مع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مرتين على مدى 20 يومًا ماضية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه شجع "جيبريسوس" بوضوح شديد في كلتا المحادثتين على إطلاق هذه اللجنة المستقلة من الخبراء والإسراع في فعل ذلك.

وتحمي برلين، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المنظمة إلى حد كبير حتى الآن من أشد الانتقادات الموجهة لها من واشنطن، التي تريد الانسحاب من منظمة الصحة بحجة قربها أكثر مما ينبغي من الصين، لكن ألمانيا أصبحت تتخذ فيما يبدو الآن موقفًا أكثر حزمًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أنها تشكل لجنة مستقلة لمراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع وباء كوفيد-19 واستجابة الحكومات.