النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألمانيا تطالب "الصحة العالمية" بتسريع مراجعة تعاملها مع "كورونا"

"شبان" ناقش القضية مع "جيبريسوس" مرتين خلال 20 يومًا

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم (الخميس)، منظمة الصحة العالمية بتسريع وتيرة مراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس كورونا، فيما يعطي على ما يبدو مؤشرًا على نهج أوروبي أشد صرامة مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح "شبان" للصحفيين أنه ناقش المراجعة الخاصة بطريقة إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة مع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مرتين على مدى 20 يومًا ماضية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه شجع "جيبريسوس" بوضوح شديد في كلتا المحادثتين على إطلاق هذه اللجنة المستقلة من الخبراء والإسراع في فعل ذلك.

وتحمي برلين، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المنظمة إلى حد كبير حتى الآن من أشد الانتقادات الموجهة لها من واشنطن، التي تريد الانسحاب من منظمة الصحة بحجة قربها أكثر مما ينبغي من الصين، لكن ألمانيا أصبحت تتخذ فيما يبدو الآن موقفًا أكثر حزمًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أنها تشكل لجنة مستقلة لمراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع وباء كوفيد-19 واستجابة الحكومات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألمانيا تطالب "الصحة العالمية" بتسريع مراجعة تعاملها مع "كورونا"
سبق

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم (الخميس)، منظمة الصحة العالمية بتسريع وتيرة مراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس كورونا، فيما يعطي على ما يبدو مؤشرًا على نهج أوروبي أشد صرامة مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح "شبان" للصحفيين أنه ناقش المراجعة الخاصة بطريقة إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة مع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مرتين على مدى 20 يومًا ماضية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه شجع "جيبريسوس" بوضوح شديد في كلتا المحادثتين على إطلاق هذه اللجنة المستقلة من الخبراء والإسراع في فعل ذلك.

وتحمي برلين، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المنظمة إلى حد كبير حتى الآن من أشد الانتقادات الموجهة لها من واشنطن، التي تريد الانسحاب من منظمة الصحة بحجة قربها أكثر مما ينبغي من الصين، لكن ألمانيا أصبحت تتخذ فيما يبدو الآن موقفًا أكثر حزمًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أنها تشكل لجنة مستقلة لمراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع وباء كوفيد-19 واستجابة الحكومات.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
05:37 PM

ألمانيا تطالب "الصحة العالمية" بتسريع مراجعة تعاملها مع "كورونا"

"شبان" ناقش القضية مع "جيبريسوس" مرتين خلال 20 يومًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,326

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم (الخميس)، منظمة الصحة العالمية بتسريع وتيرة مراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس كورونا، فيما يعطي على ما يبدو مؤشرًا على نهج أوروبي أشد صرامة مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح "شبان" للصحفيين أنه ناقش المراجعة الخاصة بطريقة إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة مع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مرتين على مدى 20 يومًا ماضية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أنه شجع "جيبريسوس" بوضوح شديد في كلتا المحادثتين على إطلاق هذه اللجنة المستقلة من الخبراء والإسراع في فعل ذلك.

وتحمي برلين، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المنظمة إلى حد كبير حتى الآن من أشد الانتقادات الموجهة لها من واشنطن، التي تريد الانسحاب من منظمة الصحة بحجة قربها أكثر مما ينبغي من الصين، لكن ألمانيا أصبحت تتخذ فيما يبدو الآن موقفًا أكثر حزمًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أنها تشكل لجنة مستقلة لمراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع وباء كوفيد-19 واستجابة الحكومات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة