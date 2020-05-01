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اتحاد الإعلام الرياضي يقيم برنامجاً تدريبياً لمواجهة الشائعات إعلامياً

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إقامة برنامج تدريبي إلكتروني عن بعد بعنوان ( مواجهة الشائعات إعلامياً في منصات التواصل الاجتماعي).

وسيقام البرنامج يوم الاثنين المقبل على مدار 3 أيام لمدة ساعتين يومياً، يبدأ من العاشرة مساءً حتى 12 صباحاً، ويحاضر فيه طارق الحميد.

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد الإعلام الرياضي يقيم برنامجاً تدريبياً لمواجهة الشائعات إعلامياً
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إقامة برنامج تدريبي إلكتروني عن بعد بعنوان ( مواجهة الشائعات إعلامياً في منصات التواصل الاجتماعي).

وسيقام البرنامج يوم الاثنين المقبل على مدار 3 أيام لمدة ساعتين يومياً، يبدأ من العاشرة مساءً حتى 12 صباحاً، ويحاضر فيه طارق الحميد.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
12:31 AM

اتحاد الإعلام الرياضي يقيم برنامجاً تدريبياً لمواجهة الشائعات إعلامياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إقامة برنامج تدريبي إلكتروني عن بعد بعنوان ( مواجهة الشائعات إعلامياً في منصات التواصل الاجتماعي).

وسيقام البرنامج يوم الاثنين المقبل على مدار 3 أيام لمدة ساعتين يومياً، يبدأ من العاشرة مساءً حتى 12 صباحاً، ويحاضر فيه طارق الحميد.

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