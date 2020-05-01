اتحاد الإعلام الرياضي يقيم برنامجاً تدريبياً لمواجهة الشائعات إعلامياً
أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إقامة برنامج تدريبي إلكتروني عن بعد بعنوان ( مواجهة الشائعات إعلامياً في منصات التواصل الاجتماعي).
وسيقام البرنامج يوم الاثنين المقبل على مدار 3 أيام لمدة ساعتين يومياً، يبدأ من العاشرة مساءً حتى 12 صباحاً، ويحاضر فيه طارق الحميد.
الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي
اتحاد الإعلام الرياضي يقيم برنامجاً تدريبياً لمواجهة الشائعات إعلامياً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-01
أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إقامة برنامج تدريبي إلكتروني عن بعد بعنوان ( مواجهة الشائعات إعلامياً في منصات التواصل الاجتماعي).
وسيقام البرنامج يوم الاثنين المقبل على مدار 3 أيام لمدة ساعتين يومياً، يبدأ من العاشرة مساءً حتى 12 صباحاً، ويحاضر فيه طارق الحميد.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
12:31 AM
اتحاد الإعلام الرياضي يقيم برنامجاً تدريبياً لمواجهة الشائعات إعلامياً
أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إقامة برنامج تدريبي إلكتروني عن بعد بعنوان ( مواجهة الشائعات إعلامياً في منصات التواصل الاجتماعي).
وسيقام البرنامج يوم الاثنين المقبل على مدار 3 أيام لمدة ساعتين يومياً، يبدأ من العاشرة مساءً حتى 12 صباحاً، ويحاضر فيه طارق الحميد.