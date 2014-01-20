بقبعات وردية.. "مسيرة نسائية" مناهضة لـ"ترامب"

المظاهرات ضمن الآلاف في واشنطن ونيويورك ولوس أنجليس

شارك آلاف الأشخاص اليوم (السبت) في "مسيرة النساء" في الولايات المتحدة، لمناهضة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن النسخة الثالثة من هذه التظاهرات تتسم بانقسامات في صفوفها على خلفية اتهامات بمعاداة السامية.

ومنذ الصباح، تجمّع مئات الأشخاص، غالبيتهم من النساء، أمام البيت الأبيض في واشنطن حيث انطلقت المسيرة عند الساعة 10,00 (15,00 ت غ). وارتدت معظم المشاركات قبعةً ورديةً أصبحت رمزاً لهذا التحرّك، وفقاً لـ"فرانس برس".

وجرت تظاهرات في مواقع أخرى من البلاد خصوصاً في نيويورك ولوس أنجلوس، وذلك بعد عامين على انتخاب "ترامب" رئيساً.

وضمت مظاهرات العام الماضي أكثر من 500 ألف شخص تحت راية حركتي "#مي تو" و"#تايمز أب" ضد التحرش والعنف الجنسي.

ولتسجيل "عامين من المقاومة لرئاسة ترامب" دعت منظِّمات المسيرة إلى "مدّ" من المتظاهرات، وذلك بعد انتخابات تشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 أوصلت عدداً قياسياً من النساء (131) إلى الكونغرس.