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"ترامب" يهدد: سنفرض "عقوبات صارمة" وشيكة على تركيا

رداً على الهجوم العسكري ضد القوات الكردية في شمال سوريا

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة بحسابه على موقع تويتر :"عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!".

من جهته أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع الاثنين لتقييم هذا الملف. وأضاف "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا".

ترامب تركيا شمال سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يهدد: سنفرض "عقوبات صارمة" وشيكة على تركيا
سبق

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة بحسابه على موقع تويتر :"عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!".

من جهته أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع الاثنين لتقييم هذا الملف. وأضاف "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا".

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
08:03 PM

"ترامب" يهدد: سنفرض "عقوبات صارمة" وشيكة على تركيا

رداً على الهجوم العسكري ضد القوات الكردية في شمال سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة بحسابه على موقع تويتر :"عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!".

من جهته أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع الاثنين لتقييم هذا الملف. وأضاف "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا".

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