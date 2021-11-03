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"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة

"الكشي": لدينا عدد من المشاريع أسهمت بحدوث تحول كبير في مستوى الخدمة

استعرضت الخطوط السعودية اليوم عددًا من المشاريع في مجال السفر والسياحة ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة في معرض السفر والسياحة العالمي في مدينة لندن (WTM)، إلى جانب الخدمات التي تقدمها في التحول الرقمي الذي تشهده "السعودية"، والمبادرات والبرامج التسويقية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أهمية المشاركة التي تتيح لـ"السعودية" الالتقاء المباشر بالعديد من روّاد الأعمال والسفر والزوار من مختلف دول العالم، ليتعرفوا عن كثب على مستجدات المشاريع المتعلقة بخدمة السياحة، مؤكدًا أن أحد أبرز أهداف "السعودية" الإستراتيجية ربط العالم بالمملكة كونها أجنحة رؤية 2030.

وأشار الكابتن الكشي إلى أن "السعودية" تشهد تحولاً كبيراً في مستوى الخدمة، حيث اتخذت من التحول الرقمي منهجاً في تعاملاتها الداخلية أو مع الضيوف، لافتًا النظر إلى أن تلك الخطوات الحثيثة للتطور كانت سبباً مباشراً بعد توفيق الله لنيل جائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم لعام 2021م من منظمة "سكاي تراكس".

وتناول خلال الجلسة مجالات تعاون "السعودية" المتنوعة مع وزارة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، حيث تعد شريكا إستراتيجيا بإسهامها في نقل المشاركين في الفعاليات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة من خلال شبكة رحلاتها التي تصل إلى (4) قارات عبر أسطولها الحديث المزوّد بأحدث التقنيات.

وتضمنت فعاليات معرض جناح الهيئة السعودية للسياحة عقد سلسلة من الجلسات الرئيسة التي يدور محورها حول خطط المملكة لجذب (100) مليون زيارة سنوياً بصورة مستدامة، شارك خلالها الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية في إحدى تلك الجلسات لتسليط الضوء على جهود الناقل الوطني لدعم خطط النمو السياحي الطموحة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة
سبق

استعرضت الخطوط السعودية اليوم عددًا من المشاريع في مجال السفر والسياحة ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة في معرض السفر والسياحة العالمي في مدينة لندن (WTM)، إلى جانب الخدمات التي تقدمها في التحول الرقمي الذي تشهده "السعودية"، والمبادرات والبرامج التسويقية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أهمية المشاركة التي تتيح لـ"السعودية" الالتقاء المباشر بالعديد من روّاد الأعمال والسفر والزوار من مختلف دول العالم، ليتعرفوا عن كثب على مستجدات المشاريع المتعلقة بخدمة السياحة، مؤكدًا أن أحد أبرز أهداف "السعودية" الإستراتيجية ربط العالم بالمملكة كونها أجنحة رؤية 2030.

وأشار الكابتن الكشي إلى أن "السعودية" تشهد تحولاً كبيراً في مستوى الخدمة، حيث اتخذت من التحول الرقمي منهجاً في تعاملاتها الداخلية أو مع الضيوف، لافتًا النظر إلى أن تلك الخطوات الحثيثة للتطور كانت سبباً مباشراً بعد توفيق الله لنيل جائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم لعام 2021م من منظمة "سكاي تراكس".

وتناول خلال الجلسة مجالات تعاون "السعودية" المتنوعة مع وزارة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، حيث تعد شريكا إستراتيجيا بإسهامها في نقل المشاركين في الفعاليات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة من خلال شبكة رحلاتها التي تصل إلى (4) قارات عبر أسطولها الحديث المزوّد بأحدث التقنيات.

وتضمنت فعاليات معرض جناح الهيئة السعودية للسياحة عقد سلسلة من الجلسات الرئيسة التي يدور محورها حول خطط المملكة لجذب (100) مليون زيارة سنوياً بصورة مستدامة، شارك خلالها الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية في إحدى تلك الجلسات لتسليط الضوء على جهود الناقل الوطني لدعم خطط النمو السياحي الطموحة في المملكة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
06:47 PM

"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة

"الكشي": لدينا عدد من المشاريع أسهمت بحدوث تحول كبير في مستوى الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استعرضت الخطوط السعودية اليوم عددًا من المشاريع في مجال السفر والسياحة ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة في معرض السفر والسياحة العالمي في مدينة لندن (WTM)، إلى جانب الخدمات التي تقدمها في التحول الرقمي الذي تشهده "السعودية"، والمبادرات والبرامج التسويقية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أهمية المشاركة التي تتيح لـ"السعودية" الالتقاء المباشر بالعديد من روّاد الأعمال والسفر والزوار من مختلف دول العالم، ليتعرفوا عن كثب على مستجدات المشاريع المتعلقة بخدمة السياحة، مؤكدًا أن أحد أبرز أهداف "السعودية" الإستراتيجية ربط العالم بالمملكة كونها أجنحة رؤية 2030.

وأشار الكابتن الكشي إلى أن "السعودية" تشهد تحولاً كبيراً في مستوى الخدمة، حيث اتخذت من التحول الرقمي منهجاً في تعاملاتها الداخلية أو مع الضيوف، لافتًا النظر إلى أن تلك الخطوات الحثيثة للتطور كانت سبباً مباشراً بعد توفيق الله لنيل جائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم لعام 2021م من منظمة "سكاي تراكس".

وتناول خلال الجلسة مجالات تعاون "السعودية" المتنوعة مع وزارة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، حيث تعد شريكا إستراتيجيا بإسهامها في نقل المشاركين في الفعاليات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة من خلال شبكة رحلاتها التي تصل إلى (4) قارات عبر أسطولها الحديث المزوّد بأحدث التقنيات.

وتضمنت فعاليات معرض جناح الهيئة السعودية للسياحة عقد سلسلة من الجلسات الرئيسة التي يدور محورها حول خطط المملكة لجذب (100) مليون زيارة سنوياً بصورة مستدامة، شارك خلالها الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية في إحدى تلك الجلسات لتسليط الضوء على جهود الناقل الوطني لدعم خطط النمو السياحي الطموحة في المملكة.

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