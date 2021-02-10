النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الصور الأولية لإصابة الطائرة التي استهدفت بمطار أبها

تحالف دعم الشرعية تعهّد باتخاذ اللازم لحماية المدنيين والأعيان

بثت قناة "الإخبارية" صوراً أولية تُظهر الطائرة التي تعرضت للضرر؛ نتيجة لمحاولة استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في مطار أبها اليوم.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الصور الأولية لإصابة الطائرة التي استهدفت بمطار أبها
سبق

بثت قناة "الإخبارية" صوراً أولية تُظهر الطائرة التي تعرضت للضرر؛ نتيجة لمحاولة استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في مطار أبها اليوم.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:07 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
06:15 PM

شاهد.. الصور الأولية لإصابة الطائرة التي استهدفت بمطار أبها

تحالف دعم الشرعية تعهّد باتخاذ اللازم لحماية المدنيين والأعيان

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
8
13,219

بثت قناة "الإخبارية" صوراً أولية تُظهر الطائرة التي تعرضت للضرر؛ نتيجة لمحاولة استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في مطار أبها اليوم.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,385

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة