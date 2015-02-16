وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.

وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

الجيش اليمني يجبر الحوثيين على الفرار من مواقع جنوب مأرب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-16 دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ"سبتمبر نت". وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا. وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 08:37 PM

الجيش اليمني يجبر الحوثيين على الفرار من مواقع جنوب مأرب سقوط قتلى في صفوف الميليشيا





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دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.

وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.