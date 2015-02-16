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الجيش اليمني يجبر الحوثيين على الفرار من مواقع جنوب مأرب

سقوط قتلى في صفوف الميليشيا

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.

وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يجبر الحوثيين على الفرار من مواقع جنوب مأرب
سبق

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.

وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:37 PM

الجيش اليمني يجبر الحوثيين على الفرار من مواقع جنوب مأرب

سقوط قتلى في صفوف الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش الوطني دحرت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار من مواقع في منطقة لفليحة جنوب المحافظة، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضافت بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا.

وبيَّن أن غارات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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