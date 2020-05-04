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إطلاق أكبر ملتقى افتراضي في "تعزيز الصحة" بجامعة المؤسّس

يستمر 14 يوماً ويبدأ بمحاضرة حول عدوى كورونا وآخر التطورات والمستجدات

أطلق مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز، أكبر ملتقى افتراضي في تعزيز الصحة تحت عنوان "ملتقى تعزيز الصحة ٢٠٢٠.. الأمل والتحديات في ظل جائحة كورونا المستجد"، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأوضح مدير مركز تعزيز الصحة الدكتور سامي الزهراني؛ أن الملتقى يهدف لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية وزيادة مستوى الوعي الصحي المجتمعي، ودعم أولياء الأمور والأسر وتوعيتهم للقيام بواجبهم تجاه أبنائهم خلال هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية الراهنة.

وأطلقت فعاليات الملتقى، أمس الأحد، بمحاضرة عن عدوى كورونا آخر التطورات والمستجدات، قدّمها الدكتور نزار باهبري؛ وبلغ عدد المسجلين في اللقاء الأول ٤٢٣٤ شخصاً.

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تستمر لمدة ١٤ يوماً بواقع محاضرة يومياً من الساعة ١٠ الى ١١ مساءً، ويقدم الملتقى ١٥ محاضرة يلقيها ١٩ متحدثاً هم نخبة من أفضل المتحدثين على مستوى المملكة.

ويمكن الاطلاع على جدول المحاضرات والتسجيل والدخول إليها على الرابط التالي: (www.kauhp.com).

جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق أكبر ملتقى افتراضي في "تعزيز الصحة" بجامعة المؤسّس
سبق

أطلق مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز، أكبر ملتقى افتراضي في تعزيز الصحة تحت عنوان "ملتقى تعزيز الصحة ٢٠٢٠.. الأمل والتحديات في ظل جائحة كورونا المستجد"، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأوضح مدير مركز تعزيز الصحة الدكتور سامي الزهراني؛ أن الملتقى يهدف لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية وزيادة مستوى الوعي الصحي المجتمعي، ودعم أولياء الأمور والأسر وتوعيتهم للقيام بواجبهم تجاه أبنائهم خلال هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية الراهنة.

وأطلقت فعاليات الملتقى، أمس الأحد، بمحاضرة عن عدوى كورونا آخر التطورات والمستجدات، قدّمها الدكتور نزار باهبري؛ وبلغ عدد المسجلين في اللقاء الأول ٤٢٣٤ شخصاً.

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تستمر لمدة ١٤ يوماً بواقع محاضرة يومياً من الساعة ١٠ الى ١١ مساءً، ويقدم الملتقى ١٥ محاضرة يلقيها ١٩ متحدثاً هم نخبة من أفضل المتحدثين على مستوى المملكة.

ويمكن الاطلاع على جدول المحاضرات والتسجيل والدخول إليها على الرابط التالي: (www.kauhp.com).

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:24 AM

إطلاق أكبر ملتقى افتراضي في "تعزيز الصحة" بجامعة المؤسّس

يستمر 14 يوماً ويبدأ بمحاضرة حول عدوى كورونا وآخر التطورات والمستجدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلق مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز، أكبر ملتقى افتراضي في تعزيز الصحة تحت عنوان "ملتقى تعزيز الصحة ٢٠٢٠.. الأمل والتحديات في ظل جائحة كورونا المستجد"، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأوضح مدير مركز تعزيز الصحة الدكتور سامي الزهراني؛ أن الملتقى يهدف لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية وزيادة مستوى الوعي الصحي المجتمعي، ودعم أولياء الأمور والأسر وتوعيتهم للقيام بواجبهم تجاه أبنائهم خلال هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية الراهنة.

وأطلقت فعاليات الملتقى، أمس الأحد، بمحاضرة عن عدوى كورونا آخر التطورات والمستجدات، قدّمها الدكتور نزار باهبري؛ وبلغ عدد المسجلين في اللقاء الأول ٤٢٣٤ شخصاً.

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تستمر لمدة ١٤ يوماً بواقع محاضرة يومياً من الساعة ١٠ الى ١١ مساءً، ويقدم الملتقى ١٥ محاضرة يلقيها ١٩ متحدثاً هم نخبة من أفضل المتحدثين على مستوى المملكة.

ويمكن الاطلاع على جدول المحاضرات والتسجيل والدخول إليها على الرابط التالي: (www.kauhp.com).

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