النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غداً الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

"العصيمي" يحذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

قد تصيب العين بالعمى.. وهذا الإجراء حتمي في حالة الإصابة

حذر مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من استخدام الألعاب النارية بسبب أضرارها الجسيمة على الجسم عموماً والعين على وجه الخصوص.

وقال الدكتور غالب العصيمي رئيس مركز العيون: استخدام الألعاب النارية والمفرقعات من الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا، ورغم كل التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الألعاب فإن بيعها ما زال مستمراً ومنتشراً بشكل ملاحظ.

وأضاف: هذه الألعاب بالغة الخطورة قد تحدث أضراراً جسيمة بالعين، حيث إن الشرار المتطاير والحرارة الناتجة عن استخدام تلك الألعاب النارية قد تحدث ضرراً بالغاً لاسيما إذا تعرض لها الطفل بشكل مباشر، كما أن الرماد الناتج عن عملية الاحتراق قد يصيب العين بحروق في الجفن أو نزيف داخلي بالعين أو إصابة شديدة بالقرنية أو التهابات حادة في قزحية العين أو انفصال بالشبكية، الأمر الذي يوصل إلى حالات أشد خطورة كفقدان كلي للعين، معللاً ذلك بتأثير سرعة اندفاع الأجزاء المتطايرة بسبب الانفجاريات النارية للألعاب وأيضًا يلعب قرب أو بعد الطفل منها في حجم الإصابة وخطورتها.

وأردف "العصيمي": في حال إصابة العين، يجب التوجه فوراً للمستشفى وتجنب فرك العين أو محاولة إخراج الجسم الغريب من العين إن وجد.
وتابع: الإحصائيات الواردة من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية تشير إلى أن حوالي 10 آلاف إصابة تحدث للجسم بسبب الألعاب النارية، منها 15% تحدث للعين ومعظمها تصيب الأطفال وتكون إصاباتهم خطيرة جداً مما يؤدي إلى تمزق في العين وتأثر في الرؤية والعمى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العصيمي" يحذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال
سبق

حذر مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من استخدام الألعاب النارية بسبب أضرارها الجسيمة على الجسم عموماً والعين على وجه الخصوص.

وقال الدكتور غالب العصيمي رئيس مركز العيون: استخدام الألعاب النارية والمفرقعات من الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا، ورغم كل التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الألعاب فإن بيعها ما زال مستمراً ومنتشراً بشكل ملاحظ.

وأضاف: هذه الألعاب بالغة الخطورة قد تحدث أضراراً جسيمة بالعين، حيث إن الشرار المتطاير والحرارة الناتجة عن استخدام تلك الألعاب النارية قد تحدث ضرراً بالغاً لاسيما إذا تعرض لها الطفل بشكل مباشر، كما أن الرماد الناتج عن عملية الاحتراق قد يصيب العين بحروق في الجفن أو نزيف داخلي بالعين أو إصابة شديدة بالقرنية أو التهابات حادة في قزحية العين أو انفصال بالشبكية، الأمر الذي يوصل إلى حالات أشد خطورة كفقدان كلي للعين، معللاً ذلك بتأثير سرعة اندفاع الأجزاء المتطايرة بسبب الانفجاريات النارية للألعاب وأيضًا يلعب قرب أو بعد الطفل منها في حجم الإصابة وخطورتها.

وأردف "العصيمي": في حال إصابة العين، يجب التوجه فوراً للمستشفى وتجنب فرك العين أو محاولة إخراج الجسم الغريب من العين إن وجد.
وتابع: الإحصائيات الواردة من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية تشير إلى أن حوالي 10 آلاف إصابة تحدث للجسم بسبب الألعاب النارية، منها 15% تحدث للعين ومعظمها تصيب الأطفال وتكون إصاباتهم خطيرة جداً مما يؤدي إلى تمزق في العين وتأثر في الرؤية والعمى.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
04:31 PM

"العصيمي" يحذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

قد تصيب العين بالعمى.. وهذا الإجراء حتمي في حالة الإصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
704

حذر مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من استخدام الألعاب النارية بسبب أضرارها الجسيمة على الجسم عموماً والعين على وجه الخصوص.

وقال الدكتور غالب العصيمي رئيس مركز العيون: استخدام الألعاب النارية والمفرقعات من الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا، ورغم كل التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الألعاب فإن بيعها ما زال مستمراً ومنتشراً بشكل ملاحظ.

وأضاف: هذه الألعاب بالغة الخطورة قد تحدث أضراراً جسيمة بالعين، حيث إن الشرار المتطاير والحرارة الناتجة عن استخدام تلك الألعاب النارية قد تحدث ضرراً بالغاً لاسيما إذا تعرض لها الطفل بشكل مباشر، كما أن الرماد الناتج عن عملية الاحتراق قد يصيب العين بحروق في الجفن أو نزيف داخلي بالعين أو إصابة شديدة بالقرنية أو التهابات حادة في قزحية العين أو انفصال بالشبكية، الأمر الذي يوصل إلى حالات أشد خطورة كفقدان كلي للعين، معللاً ذلك بتأثير سرعة اندفاع الأجزاء المتطايرة بسبب الانفجاريات النارية للألعاب وأيضًا يلعب قرب أو بعد الطفل منها في حجم الإصابة وخطورتها.

وأردف "العصيمي": في حال إصابة العين، يجب التوجه فوراً للمستشفى وتجنب فرك العين أو محاولة إخراج الجسم الغريب من العين إن وجد.
وتابع: الإحصائيات الواردة من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية تشير إلى أن حوالي 10 آلاف إصابة تحدث للجسم بسبب الألعاب النارية، منها 15% تحدث للعين ومعظمها تصيب الأطفال وتكون إصاباتهم خطيرة جداً مما يؤدي إلى تمزق في العين وتأثر في الرؤية والعمى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة