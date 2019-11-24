النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الباحة" يحذّر وينصح: لا تستخدموا الفحم للتدفئة

قال: يؤدي للاختناق وهناك وسائل حديثة وآمنة أخرى

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من استخدام الفحم في التدفئة وما قد يسببه من أخطار.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس قائلًا: إننا في زمن التقدم والتكنولوجيا؛ حيث تتعدد وسائل التدفئة الحديثة التي تتوفر بها وسائل السلامة؛ إلا أن هناك عددًا غير قليل ما زالوا يستخدمون مواقد الفحم في التدفئة، مع ما تُسببه من أخطار قد تؤدي إلى الاختناق ثم الوفاة، لا قدر الله.

وبيّن أن الأكسجين الضروري للحياة تنقص نسبته في الغرفة المغلقة التي توجد بها المدفئة؛ حيث ترتفع نسبة غاز أول أكسيد الكربون القاتل الذي ينبعث عند احتراق الفحم، وحذّر من أن هذا الغاز لا لون له ولا رائحة؛ مما يؤدي إلى الاختناق البطيء؛ حيث يصاب الشخص (بوهن وخمول ونعاس ونوم) عندما يستنشق هذا الغاز؛ مما يجعله غير قادر على إنقاذ نفسه.

ونصح "دايس" الجميع بالأخذ بوسائل التدفئة الحديثة، مثل الدفايات الزيتية والكهربائية، والتي تحمل تعليمات السلامة المطلوبة وتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس؛ وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مع تمنياته للجميع بالسلامة الدائمة.

مدني الباحة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الباحة" يحذّر وينصح: لا تستخدموا الفحم للتدفئة
سبق

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من استخدام الفحم في التدفئة وما قد يسببه من أخطار.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس قائلًا: إننا في زمن التقدم والتكنولوجيا؛ حيث تتعدد وسائل التدفئة الحديثة التي تتوفر بها وسائل السلامة؛ إلا أن هناك عددًا غير قليل ما زالوا يستخدمون مواقد الفحم في التدفئة، مع ما تُسببه من أخطار قد تؤدي إلى الاختناق ثم الوفاة، لا قدر الله.

وبيّن أن الأكسجين الضروري للحياة تنقص نسبته في الغرفة المغلقة التي توجد بها المدفئة؛ حيث ترتفع نسبة غاز أول أكسيد الكربون القاتل الذي ينبعث عند احتراق الفحم، وحذّر من أن هذا الغاز لا لون له ولا رائحة؛ مما يؤدي إلى الاختناق البطيء؛ حيث يصاب الشخص (بوهن وخمول ونعاس ونوم) عندما يستنشق هذا الغاز؛ مما يجعله غير قادر على إنقاذ نفسه.

ونصح "دايس" الجميع بالأخذ بوسائل التدفئة الحديثة، مثل الدفايات الزيتية والكهربائية، والتي تحمل تعليمات السلامة المطلوبة وتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس؛ وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مع تمنياته للجميع بالسلامة الدائمة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:57 AM

"مدني الباحة" يحذّر وينصح: لا تستخدموا الفحم للتدفئة

قال: يؤدي للاختناق وهناك وسائل حديثة وآمنة أخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
890

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من استخدام الفحم في التدفئة وما قد يسببه من أخطار.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس قائلًا: إننا في زمن التقدم والتكنولوجيا؛ حيث تتعدد وسائل التدفئة الحديثة التي تتوفر بها وسائل السلامة؛ إلا أن هناك عددًا غير قليل ما زالوا يستخدمون مواقد الفحم في التدفئة، مع ما تُسببه من أخطار قد تؤدي إلى الاختناق ثم الوفاة، لا قدر الله.

وبيّن أن الأكسجين الضروري للحياة تنقص نسبته في الغرفة المغلقة التي توجد بها المدفئة؛ حيث ترتفع نسبة غاز أول أكسيد الكربون القاتل الذي ينبعث عند احتراق الفحم، وحذّر من أن هذا الغاز لا لون له ولا رائحة؛ مما يؤدي إلى الاختناق البطيء؛ حيث يصاب الشخص (بوهن وخمول ونعاس ونوم) عندما يستنشق هذا الغاز؛ مما يجعله غير قادر على إنقاذ نفسه.

ونصح "دايس" الجميع بالأخذ بوسائل التدفئة الحديثة، مثل الدفايات الزيتية والكهربائية، والتي تحمل تعليمات السلامة المطلوبة وتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس؛ وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مع تمنياته للجميع بالسلامة الدائمة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة