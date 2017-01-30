رغم انتهاكاتها المتكررة .. إيران ترفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي

"زادة" اعتبره غير قابل للتغيير

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (السبت)، أي مفاوضات أو تغييرات جديدة في اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "إن الاتفاق النووي هو اتفاق دولي متعدد الأطراف صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو غير قابل للتفاوض وأطرافه واضحة وغير قابلة للتغيير"، وفقاً لـ"رويترز".

المثير للاستغراب في الرفض الإيراني للتفاوض على الاتفاق النووي، اقترانه من جانب طهران بانتهاك الاتفاق، وعدم احترام بنوده التي تحظر عليها رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وهو ما ارتكبته إيران خلال الفترة الماضية برفع نسب التخصيب فوق 20 في المئة، وتركيب أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في منشأة نطنز النووية.