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اليوم "سهود ومهود".. "المسند": "كيار" تلاشت و #مها تتقوى غدًا

قال: لا توجد حالة مطرية "معتبرة" حتى يوم الأربعاء القادم

أفاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ بأن الأجواء اليوم سيسودها "سهود ومهود"، وأنه لا توجد حالة مطرية "معتبرة" حتى يوم الأربعاء القادم.

وقال "المسند" عبر حسابه في تويتر: بعدها متوقع حالة عدم استقرار، سأذكر تفاصيلها في حينها إن شاء الله.

وأضاف: عاصفة كيار تلاشت وصفحاتها طُويت، أما عاصفة #مها فسرعتها الآن 101كم/س، ومتوقع أن تتقوى يوم غد لتصبح إعصارًا، وحاليًّا تتحرك باتجاه الشمال الغربي، والوجهة إما إلى السواحل العمانية، أو تنحرف إلى السواحل الهندية شرقًا.

كيار #مها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم "سهود ومهود".. "المسند": "كيار" تلاشت و #مها تتقوى غدًا
سبق

أفاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ بأن الأجواء اليوم سيسودها "سهود ومهود"، وأنه لا توجد حالة مطرية "معتبرة" حتى يوم الأربعاء القادم.

وقال "المسند" عبر حسابه في تويتر: بعدها متوقع حالة عدم استقرار، سأذكر تفاصيلها في حينها إن شاء الله.

وأضاف: عاصفة كيار تلاشت وصفحاتها طُويت، أما عاصفة #مها فسرعتها الآن 101كم/س، ومتوقع أن تتقوى يوم غد لتصبح إعصارًا، وحاليًّا تتحرك باتجاه الشمال الغربي، والوجهة إما إلى السواحل العمانية، أو تنحرف إلى السواحل الهندية شرقًا.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
01:23 PM

اليوم "سهود ومهود".. "المسند": "كيار" تلاشت و #مها تتقوى غدًا

قال: لا توجد حالة مطرية "معتبرة" حتى يوم الأربعاء القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ بأن الأجواء اليوم سيسودها "سهود ومهود"، وأنه لا توجد حالة مطرية "معتبرة" حتى يوم الأربعاء القادم.

وقال "المسند" عبر حسابه في تويتر: بعدها متوقع حالة عدم استقرار، سأذكر تفاصيلها في حينها إن شاء الله.

وأضاف: عاصفة كيار تلاشت وصفحاتها طُويت، أما عاصفة #مها فسرعتها الآن 101كم/س، ومتوقع أن تتقوى يوم غد لتصبح إعصارًا، وحاليًّا تتحرك باتجاه الشمال الغربي، والوجهة إما إلى السواحل العمانية، أو تنحرف إلى السواحل الهندية شرقًا.

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