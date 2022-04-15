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العراق يرد على نية إيران استئناف زيارة العتبات المقدسة: منافذنا مغلقة

قالت: موضوع يخضع لتقدير وزارة الصحة.. حريصون على سلامة البلاد

ردت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، على تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن استئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "نشرت وكالة أنباء فارس، خبرًا مفاده أن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق، رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديًا لتفشي كورونا، ونؤكد أن منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين (إيران والكويت) مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، وإلى إشعار آخر".

ووفق "سبوتنك عربي" أضافت: "سيتم العمل بإعادة افتتاح المنافذ المشار إليها وفق المعطيات والمستجدات الصحية؛ ليتسنى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ"؛ مشيرة إلى أن "اللجنة العليا لم تتخذ حتى الآن أي قرار باستئناف العمل بالمنافذ، وهذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن نية منظمته استئناف الزيارات إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية.

وقال: "لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدّمناها لهما؛ لنشهد إن شاء الله تعالى استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي، والتزام شروط الصحة والسلامة، وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".

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العراق يرد على نية إيران استئناف زيارة العتبات المقدسة: منافذنا مغلقة
سبق

ردت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، على تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن استئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "نشرت وكالة أنباء فارس، خبرًا مفاده أن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق، رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديًا لتفشي كورونا، ونؤكد أن منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين (إيران والكويت) مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، وإلى إشعار آخر".

ووفق "سبوتنك عربي" أضافت: "سيتم العمل بإعادة افتتاح المنافذ المشار إليها وفق المعطيات والمستجدات الصحية؛ ليتسنى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ"؛ مشيرة إلى أن "اللجنة العليا لم تتخذ حتى الآن أي قرار باستئناف العمل بالمنافذ، وهذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن نية منظمته استئناف الزيارات إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية.

وقال: "لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدّمناها لهما؛ لنشهد إن شاء الله تعالى استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي، والتزام شروط الصحة والسلامة، وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:28 AM

العراق يرد على نية إيران استئناف زيارة العتبات المقدسة: منافذنا مغلقة

قالت: موضوع يخضع لتقدير وزارة الصحة.. حريصون على سلامة البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,017

ردت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، على تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن استئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "نشرت وكالة أنباء فارس، خبرًا مفاده أن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق، رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديًا لتفشي كورونا، ونؤكد أن منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين (إيران والكويت) مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، وإلى إشعار آخر".

ووفق "سبوتنك عربي" أضافت: "سيتم العمل بإعادة افتتاح المنافذ المشار إليها وفق المعطيات والمستجدات الصحية؛ ليتسنى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ"؛ مشيرة إلى أن "اللجنة العليا لم تتخذ حتى الآن أي قرار باستئناف العمل بالمنافذ، وهذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن نية منظمته استئناف الزيارات إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية.

وقال: "لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدّمناها لهما؛ لنشهد إن شاء الله تعالى استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي، والتزام شروط الصحة والسلامة، وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".

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