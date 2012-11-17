بالصور.. طلاب المتوسطة والثانوية بالرياض يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

حضوريًّا وعن بُعد.. و"الابتدائية" عبر منصة "مدرستي" والمنصات الإلكترونية عصرًا

أدى صباح اليوم الأربعاء طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أولى اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1443هـ، حضوريًّا للمحصّنين من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بُعد لغير المحصنين؛ فيما ستبدأ اختبارات طلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي" والمنصات الإلكترونية للمدارس الأهلية الساعة الرابعة عصرًا.

وتَجَوّل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على المدارس في أول يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول؛ للاطمئنان على سير الاختبارات، ومتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية.

وكانت كل الإدارات المعنية بتعليم الرياض قد أكملت استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة وبإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الذي قدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لتوجيهاتهما السديدة منذ بداية جائحة كورونا، بتذليل كل الصعوبات وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية؛ لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال رحلتهم التعليمية.

واستعدت كافة مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية لاستقبال الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبارات وفق الإجراءات الوقائية والصحية.

ووجّه مدير عام التعليم جميع المشرفين والمشرفات البالغ عددهم 1995 مشرفًا ومشرفة بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.

يُذكر أن اللائحة الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي بإدارة تعليم الرياض، أشارت إلى أن بداية اختبارات المرحلة الابتدائية الساعة الرابعة عصرًا؛ فيما يكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الساعة السابعة والنصف صباحًا، وسيتم رصد النتائج في نظام "نور"، وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل سيكون أقصاه يوم الخميس 20 ربيع الثاني الحالي.

وعملت إدارة الشؤون الصحية بتعليم الرياض، على التأكد من جاهزية المدارس لتحقيق التباعد وتطبيق كل الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات حضوريًّا والإشراف على سير الاختبارات بالمدرسة، ومتابعة تطبيق ضوابط اللجان الخاصة بالطلاب والطالبات والوقوف على جاهزيتها داخل المدرسة، وتوضيح التعليمات، وتقديم التوصيات للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة الاختبارات ومتابعة غياب الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، وحصرها ومتابعة أسباب الغياب وجاهزية العيادة المدرسية ومطابقتها للشروط الصحية وتوفير جميع الخدمات فيها. كما عملت الإدارة على التنسيق مع المراكز الصحية عند الحاجة لزيارة المدارس.

من جهتها أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية، استعداداتها لبدء الاختبارات؛ حيث أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الرياض، توفير مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم، وكذلك مشرفي الأمن والسلامة المدرسية لمتابعة المدارس والإشراف عليها.

وكانت إدارة التوجيه الطلابي قد قامت -خلال الفترة الماضية- بنشر العديد من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة الطلبة للاختبارات، وتوعيتهم وأولياء أمورهم ليؤدوا الاختبارات بعيدًا عن التوتر والقلق، كما حددت إدارة التوجيه دور الموجه الطلابي الوقائي والنفسي أثناء تأدية الطلاب والطالبات للاختبارات، والذي يتمثل في تهيئتهم نفسيًّا ووقائيًّا، وتوفير الأجواء المريحة لهم، والتعرف على ما يتخلل الاختبارات من حالات تطرأ على الطلبة، والتي قد تنشأ من بعض الضغوطات النفسية التي يواجهونها أثناء فترات الاختبارات.