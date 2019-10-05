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المدعي الفرنسي يكشف هوية "مهاجم باريس"

عمل في صفوف المخابرات 16 سنة

أفاد المدعي العام الفرنسي المتخصّص في قضايا مكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار، اليوم (السبت)، بأنّ ميكايل هاربون منفذ الهجوم الذي أسفر الخميس الماضي عن مقتل أربعة موظفين في مركز للشرطة في باريس "اعتنق فكراً متطرفاً" وكان على اتّصال بأفراد من جماعة دينية.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن "ريكار" خلال مؤتمر صحافي، أن "التحقيقات الأولية كشفت تأييده لبعض التجاوزات التي ارتكبت باسم الإسلام وسعيه إلى عدم التواصل مع النساء بعد اليوم، وتبديل عاداته لناحية ملابسه منذ بضعة أشهر".

وأوضح المدعي أنّ "هاربون"الذي يعمل منذ 2003 في دائرة المخابرات في مركز شرطة باريس تخلّى في الواقع عن أي زي غربي واستبدله بزي تقليدي للتوجه إلى المسجد".

وأضاف أن "هاربون" اعتنق الإسلام قبل نحو عشرة أعوام.

وكان المهاجم ابتاع سكينين صباح يوم الاعتداء واستخدمهما ليهاجم العديد من زملائه بين الساعة 10,53 ت غ والساعة الحادية عشرة ت غ، قبل أن يرديه شرطي متدرب في باحة مركز الشرطة.

وكشف رصد هاتف زوجته، التي مدّد اليوم توقيفها رهن التحقيق ليومين إضافيين، أنها تبادلت مع زوجها صباح يوم الهجوم 33 رسالة نصية بين الساعة 9,21 ت غ والساعة 9,50 ت غ.

باريس المدعي العام الفرنسي جان ريكار ميكايل هاربون

الرئيسية/ أخبار العالم

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المدعي الفرنسي يكشف هوية "مهاجم باريس"
سبق

أفاد المدعي العام الفرنسي المتخصّص في قضايا مكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار، اليوم (السبت)، بأنّ ميكايل هاربون منفذ الهجوم الذي أسفر الخميس الماضي عن مقتل أربعة موظفين في مركز للشرطة في باريس "اعتنق فكراً متطرفاً" وكان على اتّصال بأفراد من جماعة دينية.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن "ريكار" خلال مؤتمر صحافي، أن "التحقيقات الأولية كشفت تأييده لبعض التجاوزات التي ارتكبت باسم الإسلام وسعيه إلى عدم التواصل مع النساء بعد اليوم، وتبديل عاداته لناحية ملابسه منذ بضعة أشهر".

وأوضح المدعي أنّ "هاربون"الذي يعمل منذ 2003 في دائرة المخابرات في مركز شرطة باريس تخلّى في الواقع عن أي زي غربي واستبدله بزي تقليدي للتوجه إلى المسجد".

وأضاف أن "هاربون" اعتنق الإسلام قبل نحو عشرة أعوام.

وكان المهاجم ابتاع سكينين صباح يوم الاعتداء واستخدمهما ليهاجم العديد من زملائه بين الساعة 10,53 ت غ والساعة الحادية عشرة ت غ، قبل أن يرديه شرطي متدرب في باحة مركز الشرطة.

وكشف رصد هاتف زوجته، التي مدّد اليوم توقيفها رهن التحقيق ليومين إضافيين، أنها تبادلت مع زوجها صباح يوم الهجوم 33 رسالة نصية بين الساعة 9,21 ت غ والساعة 9,50 ت غ.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
08:27 PM

المدعي الفرنسي يكشف هوية "مهاجم باريس"

عمل في صفوف المخابرات 16 سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المدعي العام الفرنسي المتخصّص في قضايا مكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار، اليوم (السبت)، بأنّ ميكايل هاربون منفذ الهجوم الذي أسفر الخميس الماضي عن مقتل أربعة موظفين في مركز للشرطة في باريس "اعتنق فكراً متطرفاً" وكان على اتّصال بأفراد من جماعة دينية.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن "ريكار" خلال مؤتمر صحافي، أن "التحقيقات الأولية كشفت تأييده لبعض التجاوزات التي ارتكبت باسم الإسلام وسعيه إلى عدم التواصل مع النساء بعد اليوم، وتبديل عاداته لناحية ملابسه منذ بضعة أشهر".

وأوضح المدعي أنّ "هاربون"الذي يعمل منذ 2003 في دائرة المخابرات في مركز شرطة باريس تخلّى في الواقع عن أي زي غربي واستبدله بزي تقليدي للتوجه إلى المسجد".

وأضاف أن "هاربون" اعتنق الإسلام قبل نحو عشرة أعوام.

وكان المهاجم ابتاع سكينين صباح يوم الاعتداء واستخدمهما ليهاجم العديد من زملائه بين الساعة 10,53 ت غ والساعة الحادية عشرة ت غ، قبل أن يرديه شرطي متدرب في باحة مركز الشرطة.

وكشف رصد هاتف زوجته، التي مدّد اليوم توقيفها رهن التحقيق ليومين إضافيين، أنها تبادلت مع زوجها صباح يوم الهجوم 33 رسالة نصية بين الساعة 9,21 ت غ والساعة 9,50 ت غ.

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