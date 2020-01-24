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الإثارة تجمع النصر والاتفاق.. والوحدة والتعاون هدفهم مربع الكبار

مساء اليوم في الجولة 15 من الدوري

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بثلاثة لقاءات مثيرة حيث يستضيف الفيحاء فريق التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل النصر ضيفاً على الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي اللقاء الثالث يستضيف الوحدة فريق الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

الفيحاء - التعاون

يسعى الفيحاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث حيث يحتل الفريق الترتيب 11 برصيد 11 نقطة.

بينما يطمح التعاون في اقتناص الثلاث نقاط من أمام الفيحاء للتقدم للمركز الرابع ( الخامس - 25 نقطة).

الاتفاق - النصر

يسعى الاتفاق على أرضه إلى كسب نقاط المباراة الثلاث حينما يواجه النصر (العاشر برصيد 17 نقطة).

فيما يخوض النصر هذا اللقاء طامعاً في نقاط المباراة الثلاث لانتزاع صدارة الدوري من الهلال مؤقتاً كون الفريق متأخراً بنقطة واحدة عن منافسه الهلال محتلاً الترتيب الثاني برصيد 30 نقطة.

الوحدة - الحزم

يبحث الوحدة عن نقاط المباراة الثلاث حينما يواجه الحزم، ومواصلة تقديم المستويات المتميزة (السادس برصيد 24 نقطة).

بينما يواجه الحزم صعوبة في مقارعة خصمه، خاصة أن الفريق يقدم مستويات لا ترضي طموحات جمهوره، ويقبع في الترتيب 12 برصيد 15 نقطة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الاتفاق الفيحاء التعاون الوحدة الحزم الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإثارة تجمع النصر والاتفاق.. والوحدة والتعاون هدفهم مربع الكبار
سبق

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بثلاثة لقاءات مثيرة حيث يستضيف الفيحاء فريق التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل النصر ضيفاً على الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي اللقاء الثالث يستضيف الوحدة فريق الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

الفيحاء - التعاون

يسعى الفيحاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث حيث يحتل الفريق الترتيب 11 برصيد 11 نقطة.

بينما يطمح التعاون في اقتناص الثلاث نقاط من أمام الفيحاء للتقدم للمركز الرابع ( الخامس - 25 نقطة).

الاتفاق - النصر

يسعى الاتفاق على أرضه إلى كسب نقاط المباراة الثلاث حينما يواجه النصر (العاشر برصيد 17 نقطة).

فيما يخوض النصر هذا اللقاء طامعاً في نقاط المباراة الثلاث لانتزاع صدارة الدوري من الهلال مؤقتاً كون الفريق متأخراً بنقطة واحدة عن منافسه الهلال محتلاً الترتيب الثاني برصيد 30 نقطة.

الوحدة - الحزم

يبحث الوحدة عن نقاط المباراة الثلاث حينما يواجه الحزم، ومواصلة تقديم المستويات المتميزة (السادس برصيد 24 نقطة).

بينما يواجه الحزم صعوبة في مقارعة خصمه، خاصة أن الفريق يقدم مستويات لا ترضي طموحات جمهوره، ويقبع في الترتيب 12 برصيد 15 نقطة.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:18 AM

الإثارة تجمع النصر والاتفاق.. والوحدة والتعاون هدفهم مربع الكبار

مساء اليوم في الجولة 15 من الدوري

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
1,428

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بثلاثة لقاءات مثيرة حيث يستضيف الفيحاء فريق التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل النصر ضيفاً على الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي اللقاء الثالث يستضيف الوحدة فريق الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

الفيحاء - التعاون

يسعى الفيحاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث حيث يحتل الفريق الترتيب 11 برصيد 11 نقطة.

بينما يطمح التعاون في اقتناص الثلاث نقاط من أمام الفيحاء للتقدم للمركز الرابع ( الخامس - 25 نقطة).

الاتفاق - النصر

يسعى الاتفاق على أرضه إلى كسب نقاط المباراة الثلاث حينما يواجه النصر (العاشر برصيد 17 نقطة).

فيما يخوض النصر هذا اللقاء طامعاً في نقاط المباراة الثلاث لانتزاع صدارة الدوري من الهلال مؤقتاً كون الفريق متأخراً بنقطة واحدة عن منافسه الهلال محتلاً الترتيب الثاني برصيد 30 نقطة.

الوحدة - الحزم

يبحث الوحدة عن نقاط المباراة الثلاث حينما يواجه الحزم، ومواصلة تقديم المستويات المتميزة (السادس برصيد 24 نقطة).

بينما يواجه الحزم صعوبة في مقارعة خصمه، خاصة أن الفريق يقدم مستويات لا ترضي طموحات جمهوره، ويقبع في الترتيب 12 برصيد 15 نقطة.

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