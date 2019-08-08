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"مراقبة العمليات" بالخطوط يستعرض الأداء التشغيلي لرحلات الحج

بعد وصول 565 ألف حاج على متن 2275 رحلة.. في غضون 35 يوماً

عقد مركز مراقبة العمليات التشغيلية بالخطوط السعودية اجتماعاً تنفيذياً برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور رؤساء الشركات والقطاعات المعنية بالتشغيل وخدمة ضيوف الرحمن، من أجل استعراض وتقييم الأداء التشغيلي لرحلات الحج في مرحلة القدوم والجاهزية لرحلات العودة بعد انتهاء مناسك الحج.

وأظهر تقرير مركز العمليات أن إجمالي ضيوف الرحمن الذين نقلتهم الخطوط السعودية من خارج المملكة في مرحلة القدوم منذ بدء العمليات التشغيلية لموسم الحج غرة شهر ذي القعدة الماضي حتى يوم أمس الأربعاء يتجاوز "565 ألف" حاج تم نقلهم على متن "2275" رحلة مخصصة للحج من "100" وجهة حول العالم إلى جانب رحلاتها الدولية المجدولة.

وذكر التقرير أن أكثر من "385 ألف" حاج وصلوا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على متن "1700" رحلة، بينما كانت المدينة المنورة محطة الوصول لأكثر من "180ألف" حاج قدموا على متن "575" رحلة، وحققت رحلات الحج انضباطا في مواعيدها بنسبة تتجاوز "89%".

وتواصل "السعودية" بنجاح كبير تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية يعمل على مدار الساعة بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والجهات الأخرى المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وتقدم "السعودية" العديد من الخدمات من بينها إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه في الطائرات وعبر موقع ومطبوعات "السعودية" وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى مواكبة منظومة الخدمات الراقية المقدمة للحجاج من جميع القطاعات.

وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ "السعودية" استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن إلى ديارهم، من خلال تجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية في مجموعة شركاتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مراقبة العمليات" بالخطوط يستعرض الأداء التشغيلي لرحلات الحج
سبق

عقد مركز مراقبة العمليات التشغيلية بالخطوط السعودية اجتماعاً تنفيذياً برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور رؤساء الشركات والقطاعات المعنية بالتشغيل وخدمة ضيوف الرحمن، من أجل استعراض وتقييم الأداء التشغيلي لرحلات الحج في مرحلة القدوم والجاهزية لرحلات العودة بعد انتهاء مناسك الحج.

وأظهر تقرير مركز العمليات أن إجمالي ضيوف الرحمن الذين نقلتهم الخطوط السعودية من خارج المملكة في مرحلة القدوم منذ بدء العمليات التشغيلية لموسم الحج غرة شهر ذي القعدة الماضي حتى يوم أمس الأربعاء يتجاوز "565 ألف" حاج تم نقلهم على متن "2275" رحلة مخصصة للحج من "100" وجهة حول العالم إلى جانب رحلاتها الدولية المجدولة.

وذكر التقرير أن أكثر من "385 ألف" حاج وصلوا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على متن "1700" رحلة، بينما كانت المدينة المنورة محطة الوصول لأكثر من "180ألف" حاج قدموا على متن "575" رحلة، وحققت رحلات الحج انضباطا في مواعيدها بنسبة تتجاوز "89%".

وتواصل "السعودية" بنجاح كبير تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية يعمل على مدار الساعة بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والجهات الأخرى المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وتقدم "السعودية" العديد من الخدمات من بينها إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه في الطائرات وعبر موقع ومطبوعات "السعودية" وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى مواكبة منظومة الخدمات الراقية المقدمة للحجاج من جميع القطاعات.

وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ "السعودية" استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن إلى ديارهم، من خلال تجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية في مجموعة شركاتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
03:50 PM

"مراقبة العمليات" بالخطوط يستعرض الأداء التشغيلي لرحلات الحج

بعد وصول 565 ألف حاج على متن 2275 رحلة.. في غضون 35 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقد مركز مراقبة العمليات التشغيلية بالخطوط السعودية اجتماعاً تنفيذياً برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور رؤساء الشركات والقطاعات المعنية بالتشغيل وخدمة ضيوف الرحمن، من أجل استعراض وتقييم الأداء التشغيلي لرحلات الحج في مرحلة القدوم والجاهزية لرحلات العودة بعد انتهاء مناسك الحج.

وأظهر تقرير مركز العمليات أن إجمالي ضيوف الرحمن الذين نقلتهم الخطوط السعودية من خارج المملكة في مرحلة القدوم منذ بدء العمليات التشغيلية لموسم الحج غرة شهر ذي القعدة الماضي حتى يوم أمس الأربعاء يتجاوز "565 ألف" حاج تم نقلهم على متن "2275" رحلة مخصصة للحج من "100" وجهة حول العالم إلى جانب رحلاتها الدولية المجدولة.

وذكر التقرير أن أكثر من "385 ألف" حاج وصلوا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على متن "1700" رحلة، بينما كانت المدينة المنورة محطة الوصول لأكثر من "180ألف" حاج قدموا على متن "575" رحلة، وحققت رحلات الحج انضباطا في مواعيدها بنسبة تتجاوز "89%".

وتواصل "السعودية" بنجاح كبير تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية يعمل على مدار الساعة بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والجهات الأخرى المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وتقدم "السعودية" العديد من الخدمات من بينها إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه في الطائرات وعبر موقع ومطبوعات "السعودية" وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى مواكبة منظومة الخدمات الراقية المقدمة للحجاج من جميع القطاعات.

وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ "السعودية" استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن إلى ديارهم، من خلال تجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية في مجموعة شركاتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.

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