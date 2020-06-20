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"خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"، أكد فيها أن القرآن الكريم هو دستور هذه البلاد المباركة.

وقال الأمير خالد الفيصل في مطلع قصيدته:

يا سعوديّ الوفا ربي هداك

وفزت بالقرآن دستور وحماك

ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر

أنزله رب العباد اللي عطاك

يوم قالوا: وين دستورك؟ رفَعت

مصحف القرآن "لا شُلّت يداك"

الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ

ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك

انت في دنيا الملاحد قلت: لا

ما يغيّر موقفي حادي هلاك

يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك

الله اللي شرّفك ثم اصطفاك

عِشْ على عز الموحّد ما حييت

وارفع الهامَة على واجِد عِداك

https://twitter.com/makkahregion/status/1274432030688886784

أمير مكة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"
سبق

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"، أكد فيها أن القرآن الكريم هو دستور هذه البلاد المباركة.

وقال الأمير خالد الفيصل في مطلع قصيدته:

يا سعوديّ الوفا ربي هداك

وفزت بالقرآن دستور وحماك

ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر

أنزله رب العباد اللي عطاك

يوم قالوا: وين دستورك؟ رفَعت

مصحف القرآن "لا شُلّت يداك"

الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ

ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك

انت في دنيا الملاحد قلت: لا

ما يغيّر موقفي حادي هلاك

يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك

الله اللي شرّفك ثم اصطفاك

عِشْ على عز الموحّد ما حييت

وارفع الهامَة على واجِد عِداك

https://twitter.com/makkahregion/status/1274432030688886784

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:24 PM

"خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,357

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"، أكد فيها أن القرآن الكريم هو دستور هذه البلاد المباركة.

وقال الأمير خالد الفيصل في مطلع قصيدته:

يا سعوديّ الوفا ربي هداك

وفزت بالقرآن دستور وحماك

ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر

أنزله رب العباد اللي عطاك

يوم قالوا: وين دستورك؟ رفَعت

مصحف القرآن "لا شُلّت يداك"

الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ

ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك

انت في دنيا الملاحد قلت: لا

ما يغيّر موقفي حادي هلاك

يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك

الله اللي شرّفك ثم اصطفاك

عِشْ على عز الموحّد ما حييت

وارفع الهامَة على واجِد عِداك

https://twitter.com/makkahregion/status/1274432030688886784

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