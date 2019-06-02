مسابقات "تيلي ماتش السعودي" تعايد سكان الرياض في ساحة الدوح

تنظّمها أمانة المنطقة على مدى ثلاثة أيام.. تحديات متعددة وأجواء مثيرة

تنظم أمانة منطقة الرياض في ساحة العروض والاحتفالات بالدوح، مسابقات "تيلي ماتش السعودي" الرياضية، وذلك ضمن فعاليات موسم عيد الفطر المبارك بمدينة الرياض.

ويقدم مسابقات "تيلي ماتش" الكابتن السعودي صالح العريض على مدى ثلاثة أيام من الساعة ٧،١٥ مساءً وحتى ١٢ ليلاً، وستشهد المنافسة تحديات متعددة تتسابق من خلالها الفرق وسط أجواء حافلة بالإثارة والحماس؛ سعيًا لبلوغ خط النهاية أولًا وتحقيق الانتصار.

ومن المتوقع أن تشهد ساحة الدوح إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لما تحظى به مسابقات "تيلي ماتش" الشهيرة من متابعة واهتمام سواء من فئة الشباب أو العائلات.

وقال مقدم المسابقات الكابتن صالح العريض: "ما يميز "تيلي ماتش السعودي" هو تنوع الأفكار وكثرة الألعاب ومشاركة جميع الأعمار في التحديات، وسيتنقل المتسابقون ما بين الجسور المعلقة والقلاع والأنفاق والسلالم في سبيل كسب المنافسة".

وعن مكتسبات تنظيم فعاليات "تيلي ماتش السعودي"، أضاف العريض: "الألعاب تعزز لدى المشاركين روح المغامرة والمتعة، وتكسبهم مهارات حركية، وفيها استثمار لطاقات الشباب البدنية، وبما يتناسب مع موسم العيد الحافل بالسعادة والفرح".

وتقدَّم العريض بالشكر لأمانة منطقة الرياض لتنظيمها هذا النوع من الفعاليات ذات الطابع العالمي، معربًا عن تقديره للثقة التي مُنحت له لتولي تقديم "تيلي ماتش السعودي"، داعيًا سكان مدينة الرياض للتوجه إلى ساحة الدوح للعروض والاحتفالات والاستمتاع بالفعاليات المرتقبة.