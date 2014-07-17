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"السبر" يرد على سائل حلف بمنع زواج ابنه من قبيلة أخرى وتراجع

قال: إذا حلف على أمر واحد فتلزمه كفارة واحدة وليست كفارات متعددة

أجاب أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر عن سائل قال إنه حلف أيمانًا على ألا يتزوج ابنه من قبيلة أخرى ولكن بحكم الواقع رجع عن حلفه فما الحكم في ذلك مع أني حلفت أكثر من مرة هل عليّ أكثر من يمين؟.

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "السبر"، خلال برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، أن من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فعليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير منه ولقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير ويقول ﷺ: والله إني -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".

وأضاف: ثانيًا إذا حلف الإنسان على أمر واحد ولم يكفر فتلزمه كفارة واحدة وليست كفارات متعددة لأنه حلف على أمر واحد وأقول لهذا السائل جزاك الله خيرًا على أن رجعت بما أنت فيه وأقول للإخوة والأخوات عليهم ألا يحلفوا على أمور كهذه، فالزواج يقوم على الرضا والقبول أولاً بين الزوجين ثم بعد ذلك هذه الأمور الشكلية التي ليس لها تأثر جوهري.

وأردف: على المسلم ألا يُدخل أبناءه وبناته في العنت والمشاكل وينقلب الزواج فيه إلى ضيق وهم وغم وكدر وعلى المسلمين أن يجعلوا الزواج كما يسمى فرحًا وألا يجعلوه كما يقولون لا أريدك أن تتزوج من فلان أو القبيلة الفلانية أو المجتمع الفلاني ثم ينقلب الفرح إلى أتراح.

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"السبر" يرد على سائل حلف بمنع زواج ابنه من قبيلة أخرى وتراجع
سبق

أجاب أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر عن سائل قال إنه حلف أيمانًا على ألا يتزوج ابنه من قبيلة أخرى ولكن بحكم الواقع رجع عن حلفه فما الحكم في ذلك مع أني حلفت أكثر من مرة هل عليّ أكثر من يمين؟.

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "السبر"، خلال برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، أن من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فعليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير منه ولقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير ويقول ﷺ: والله إني -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".

وأضاف: ثانيًا إذا حلف الإنسان على أمر واحد ولم يكفر فتلزمه كفارة واحدة وليست كفارات متعددة لأنه حلف على أمر واحد وأقول لهذا السائل جزاك الله خيرًا على أن رجعت بما أنت فيه وأقول للإخوة والأخوات عليهم ألا يحلفوا على أمور كهذه، فالزواج يقوم على الرضا والقبول أولاً بين الزوجين ثم بعد ذلك هذه الأمور الشكلية التي ليس لها تأثر جوهري.

وأردف: على المسلم ألا يُدخل أبناءه وبناته في العنت والمشاكل وينقلب الزواج فيه إلى ضيق وهم وغم وكدر وعلى المسلمين أن يجعلوا الزواج كما يسمى فرحًا وألا يجعلوه كما يقولون لا أريدك أن تتزوج من فلان أو القبيلة الفلانية أو المجتمع الفلاني ثم ينقلب الفرح إلى أتراح.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
01:47 AM
اخر تعديل
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
02:47 AM

"السبر" يرد على سائل حلف بمنع زواج ابنه من قبيلة أخرى وتراجع

قال: إذا حلف على أمر واحد فتلزمه كفارة واحدة وليست كفارات متعددة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
4,230

أجاب أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر عن سائل قال إنه حلف أيمانًا على ألا يتزوج ابنه من قبيلة أخرى ولكن بحكم الواقع رجع عن حلفه فما الحكم في ذلك مع أني حلفت أكثر من مرة هل عليّ أكثر من يمين؟.

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "السبر"، خلال برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، أن من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فعليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير منه ولقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير ويقول ﷺ: والله إني -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".

وأضاف: ثانيًا إذا حلف الإنسان على أمر واحد ولم يكفر فتلزمه كفارة واحدة وليست كفارات متعددة لأنه حلف على أمر واحد وأقول لهذا السائل جزاك الله خيرًا على أن رجعت بما أنت فيه وأقول للإخوة والأخوات عليهم ألا يحلفوا على أمور كهذه، فالزواج يقوم على الرضا والقبول أولاً بين الزوجين ثم بعد ذلك هذه الأمور الشكلية التي ليس لها تأثر جوهري.

وأردف: على المسلم ألا يُدخل أبناءه وبناته في العنت والمشاكل وينقلب الزواج فيه إلى ضيق وهم وغم وكدر وعلى المسلمين أن يجعلوا الزواج كما يسمى فرحًا وألا يجعلوه كما يقولون لا أريدك أن تتزوج من فلان أو القبيلة الفلانية أو المجتمع الفلاني ثم ينقلب الفرح إلى أتراح.

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