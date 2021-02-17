"الثبيتي": مشروع "عين المسؤول" الافتراضية يعزز تحسين الخدمات العلاجية

مراقبة المراكز الصحية عن بُعد

دشنت الصحة العامة التابعة للشؤون الصحية بالطائف مشروع عين المسؤول الافتراضية للمراكز الصحية، والذي يهدف للتأكد من تطبيق الاحترازات والاشتراطات الخاصة بمكافحة العدوى أثناء الزيارات لتلك المواقع، وأيضاً سهولة قيام المسؤول بزيارة أكثر من موقع افتراضياً وتقديم التوجيهات والتصحيح الفوري بالمواقع وسهولة التواصل وخفض تكاليف التنقل بين المراكز الصحية البعيدة، وكذلك المرونة العالية في مواعيد عمل الزيارات الإشرافية افتراضياً، والمحافظة على معايير مكافحة العدوى.

وأوضح المساعد للصحة العامة خالد الثبيتي أن مشروع عين المسؤول الافتراضية عبارة عن تواصل مرئي متحرك يتم من خلال الاتصال مع أي مركز صحي أو مستشفى، حيث يقوم المستقبل بالتحرك بناء على تعليمات المسؤول؛ وذلك لغرض التحقق من سير العمل وتقديم الدعم والتوجيهات في حال استدعى الأمر ذلك.

وأشار الثبيتي إلى أن أبرز التحديات التي جعلتنا نفكر في هذا المشروع هو اتساع الرقعة الجغرافية لمحافظة الطائف التي تتبع لها المستشفيات والمراكز الصحية، وما يتطلبه من السفر لساعات طويلة مما سيوفر الوقت والجهد في اتخاذ القرارات من خلال النتائج السريعة للمشروع، والذي سيمكننا من تحسين أداء العمل بالمراكز الصحية ورفع رضا المرضى ودعم الزائر السري في تحسين الخدمات، بالإضافة إلى تسريع عمليات التحسين من خلال سهولة الوصول للمواقع افتراضياً، وكذلك رفع مستوى الخدمات الصحية والمحافظة على سلامة المرضى.

الجدير بالذكر أن المشروع لن يوقف الزيارات الميدانية للمراكز الصحية.