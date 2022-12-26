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في 11 موقعاً حول المملكة.. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة "تأتي إليك"

للرجال والنساء.. "موجودين" لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة

قدّمت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تُنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة، اليوم، في تقديم الخدمة للرجال في إدارة التعليم بمنطقة الباحة لمدة يومين، وللنساء في مكتب الشؤون التعليمية النسوي بمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الإثنين تقدم الخدمة للرجال في متوسطة وثانوية المعهد العلمي بمحافظة العقيق لمدة يومين، وللنساء في مدرسة عائشة بنت طلحة بقرن ظبي بمحافظة بني حسن لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، فيما تُقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الرياض، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء يوم غد الإثنين في الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويوم الأربعاء في الهيئة العامة للطيران المدني لمدة يومين لكل منهما.

وتُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية خدماتها للنساء يوم الأربعاء في معرض أصالة الشرق 2022 لمدة أربعة أيام، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز الدغيمية التابع لمحافظة بقيق لمدة يوم واحد.

وتُوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تُقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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في 11 موقعاً حول المملكة.. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة "تأتي إليك"
سبق

قدّمت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تُنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة، اليوم، في تقديم الخدمة للرجال في إدارة التعليم بمنطقة الباحة لمدة يومين، وللنساء في مكتب الشؤون التعليمية النسوي بمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الإثنين تقدم الخدمة للرجال في متوسطة وثانوية المعهد العلمي بمحافظة العقيق لمدة يومين، وللنساء في مدرسة عائشة بنت طلحة بقرن ظبي بمحافظة بني حسن لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، فيما تُقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الرياض، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء يوم غد الإثنين في الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويوم الأربعاء في الهيئة العامة للطيران المدني لمدة يومين لكل منهما.

وتُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية خدماتها للنساء يوم الأربعاء في معرض أصالة الشرق 2022 لمدة أربعة أيام، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز الدغيمية التابع لمحافظة بقيق لمدة يوم واحد.

وتُوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تُقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:48 PM

في 11 موقعاً حول المملكة.. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة "تأتي إليك"

للرجال والنساء.. "موجودين" لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تُنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة، اليوم، في تقديم الخدمة للرجال في إدارة التعليم بمنطقة الباحة لمدة يومين، وللنساء في مكتب الشؤون التعليمية النسوي بمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الإثنين تقدم الخدمة للرجال في متوسطة وثانوية المعهد العلمي بمحافظة العقيق لمدة يومين، وللنساء في مدرسة عائشة بنت طلحة بقرن ظبي بمحافظة بني حسن لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، فيما تُقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الرياض، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء يوم غد الإثنين في الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويوم الأربعاء في الهيئة العامة للطيران المدني لمدة يومين لكل منهما.

وتُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية خدماتها للنساء يوم الأربعاء في معرض أصالة الشرق 2022 لمدة أربعة أيام، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز الدغيمية التابع لمحافظة بقيق لمدة يوم واحد.

وتُوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تُقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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