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روسيا.. 7425 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 599.705

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 7425 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و153 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الروسية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 599.705 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 8359 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 356.429 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. 7425 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 7425 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و153 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الروسية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 599.705 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 8359 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 356.429 حالة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:39 AM

روسيا.. 7425 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 599.705

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 7425 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و153 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الروسية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 599.705 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 8359 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 356.429 حالة.

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