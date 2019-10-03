النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية بارق" تغلق ٤ من المنشآت الغذائية والمطاعم وتخالف 17 محلًّا

بمركز ثلوث المنظر.. لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية

نفّذت بلدية محافظة بارق، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات في مركز ثلوث المنظر، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحلات التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق ٤ من المنشآت الغذائية والمطاعم، وسجلت ١٧ مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية بارق" تغلق ٤ من المنشآت الغذائية والمطاعم وتخالف 17 محلًّا
سبق

نفّذت بلدية محافظة بارق، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات في مركز ثلوث المنظر، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحلات التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق ٤ من المنشآت الغذائية والمطاعم، وسجلت ١٧ مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:19 PM

"بلدية بارق" تغلق ٤ من المنشآت الغذائية والمطاعم وتخالف 17 محلًّا

بمركز ثلوث المنظر.. لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
104

نفّذت بلدية محافظة بارق، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات في مركز ثلوث المنظر، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحلات التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق ٤ من المنشآت الغذائية والمطاعم، وسجلت ١٧ مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,522
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,444
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,487
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,128

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة