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خلال 5 شهور.. أمانة الرياض ترفع أكثر من مليون ونصف طن نفايات

أزالت ٧٥٣,٩٧٣ متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ونفّذت أعمال الكنس

أعلنت أمانة منطقة الرياض قيامها برفع أكثر من مليون ونصف المليون طن من النفايات خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على نظافة مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض: رفع ١,٦٢٣,٧٧٩ طنًا من النفايات، وإزالة ٧٥٣,٩٧٣ مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وتنفيذ أعمال كنس آلي للطرقات بمساحة ١,٠٤٠,٥٩٦ كيلو مترًا، خلال الأشهر الـ٥ الماضية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 5 شهور.. أمانة الرياض ترفع أكثر من مليون ونصف طن نفايات
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض قيامها برفع أكثر من مليون ونصف المليون طن من النفايات خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على نظافة مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض: رفع ١,٦٢٣,٧٧٩ طنًا من النفايات، وإزالة ٧٥٣,٩٧٣ مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وتنفيذ أعمال كنس آلي للطرقات بمساحة ١,٠٤٠,٥٩٦ كيلو مترًا، خلال الأشهر الـ٥ الماضية.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
08:55 AM
اخر تعديل
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:25 PM

خلال 5 شهور.. أمانة الرياض ترفع أكثر من مليون ونصف طن نفايات

أزالت ٧٥٣,٩٧٣ متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ونفّذت أعمال الكنس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض قيامها برفع أكثر من مليون ونصف المليون طن من النفايات خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على نظافة مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض: رفع ١,٦٢٣,٧٧٩ طنًا من النفايات، وإزالة ٧٥٣,٩٧٣ مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وتنفيذ أعمال كنس آلي للطرقات بمساحة ١,٠٤٠,٥٩٦ كيلو مترًا، خلال الأشهر الـ٥ الماضية.

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