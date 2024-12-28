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"مكافحة المخدرات" تحبط محاولة ترويج 56 كجم من الحشيش المخدِّر بجدة

كانت مخبأة داخل تجاويف "رافعة".. وجرى إيقاف 3 أشخاص وإحالتهم للنيابة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، الاثنين، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (56) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدِّر بمحافظة جدة .

وتفصيلاً، أوضح "النجيدي" أن المضبوطات كانت مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف "رافعة"، بحوزة (3) أشخاص، وهم: مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات

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"مكافحة المخدرات" تحبط محاولة ترويج 56 كجم من الحشيش المخدِّر بجدة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، الاثنين، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (56) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدِّر بمحافظة جدة .

وتفصيلاً، أوضح "النجيدي" أن المضبوطات كانت مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف "رافعة"، بحوزة (3) أشخاص، وهم: مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
12:30 AM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:56 AM

"مكافحة المخدرات" تحبط محاولة ترويج 56 كجم من الحشيش المخدِّر بجدة

كانت مخبأة داخل تجاويف "رافعة".. وجرى إيقاف 3 أشخاص وإحالتهم للنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، الاثنين، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (56) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدِّر بمحافظة جدة .

وتفصيلاً، أوضح "النجيدي" أن المضبوطات كانت مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف "رافعة"، بحوزة (3) أشخاص، وهم: مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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