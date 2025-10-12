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رسمياً.. الاتحاد العربي يعلن استئناف كأس محمد السادس

بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة لنصف النهائي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الاثنين، استئناف منافسات البطولة.

جاء ذلك بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان: سيتم استكمال منافسات الدور نصف النهائي ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن يتم تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، والاتحاد والشباب السعوديين.

وكان فريق "الإسماعيلي" فاز على فريق "الرجاء" في ذهاب الدور نصف النهائي الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد، وتتبقى مباراة الإياب بينهما والتي ستقام في مدينة الدار البيضاء.

في المقابل، لم يلعب فريقا "الشباب" و"الاتحاد" مباراتي الذهاب والإياب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رسمياً.. الاتحاد العربي يعلن استئناف كأس محمد السادس
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الاثنين، استئناف منافسات البطولة.

جاء ذلك بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان: سيتم استكمال منافسات الدور نصف النهائي ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن يتم تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، والاتحاد والشباب السعوديين.

وكان فريق "الإسماعيلي" فاز على فريق "الرجاء" في ذهاب الدور نصف النهائي الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد، وتتبقى مباراة الإياب بينهما والتي ستقام في مدينة الدار البيضاء.

في المقابل، لم يلعب فريقا "الشباب" و"الاتحاد" مباراتي الذهاب والإياب.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:22 PM

رسمياً.. الاتحاد العربي يعلن استئناف كأس محمد السادس

بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة لنصف النهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الاثنين، استئناف منافسات البطولة.

جاء ذلك بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان: سيتم استكمال منافسات الدور نصف النهائي ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن يتم تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، والاتحاد والشباب السعوديين.

وكان فريق "الإسماعيلي" فاز على فريق "الرجاء" في ذهاب الدور نصف النهائي الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد، وتتبقى مباراة الإياب بينهما والتي ستقام في مدينة الدار البيضاء.

في المقابل، لم يلعب فريقا "الشباب" و"الاتحاد" مباراتي الذهاب والإياب.

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