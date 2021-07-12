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السلطة الفلسطينية تفرض حظراً ليلياً للسيطرة على ارتفاع إصابات "كورونا"

يستمر أسبوعين لمدة 10 ساعات يومياً

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول ليلي وخلال عطلة نهاية الأسبوع يستمر أسبوعين، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات به.

وبين المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي؛ أن الحكومة قررت منع الحركة يوميا من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً في جميع محافظات الوطن لمدة أسبوعين، على أن يسري القرار أيضاً من مساء الخميس حتى صباح الأحد؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأرجع "ملحم" سبب اتخاذ السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات إلى عدم الالتزام التام من بعض الفئات.

وأوضح أن عدد الإصابات وصل إلى 5.793؛ منها 4.142 في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة فقط.

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السلطة الفلسطينية تفرض حظراً ليلياً للسيطرة على ارتفاع إصابات "كورونا"
سبق

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول ليلي وخلال عطلة نهاية الأسبوع يستمر أسبوعين، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات به.

وبين المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي؛ أن الحكومة قررت منع الحركة يوميا من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً في جميع محافظات الوطن لمدة أسبوعين، على أن يسري القرار أيضاً من مساء الخميس حتى صباح الأحد؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأرجع "ملحم" سبب اتخاذ السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات إلى عدم الالتزام التام من بعض الفئات.

وأوضح أن عدد الإصابات وصل إلى 5.793؛ منها 4.142 في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة فقط.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
09:29 PM

السلطة الفلسطينية تفرض حظراً ليلياً للسيطرة على ارتفاع إصابات "كورونا"

يستمر أسبوعين لمدة 10 ساعات يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول ليلي وخلال عطلة نهاية الأسبوع يستمر أسبوعين، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات به.

وبين المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي؛ أن الحكومة قررت منع الحركة يوميا من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً في جميع محافظات الوطن لمدة أسبوعين، على أن يسري القرار أيضاً من مساء الخميس حتى صباح الأحد؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأرجع "ملحم" سبب اتخاذ السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات إلى عدم الالتزام التام من بعض الفئات.

وأوضح أن عدد الإصابات وصل إلى 5.793؛ منها 4.142 في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة فقط.

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