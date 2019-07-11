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"جامعة خالد" تعلن نتائج الدفعة الثانية لقبول البكالوريوس والدبلوم

بعد قبول 9963 طالبًا وطالبة في الأولى

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم، نتائج ترشيح الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1441هـ، على المقاعد الشاغرة من درجتَي البكالوريوس والدبلوم، حسب النسب المؤهلة والموزونة بعد الانتهاء من نتائج الدفعة الأولى.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبد المحسن القرني: إنه تم الانتهاء من قبول الطلاب والطالبات في الدفعة الأولى؛ بتثبيت قبول 9963 طالبًا وطالبة، وإصدار الأرقام الجامعية لهم، وتفعيل حساباتهم في أنظمة الجامعة، موضحًا أن النسب المؤهلة والموزونة للمتقدمين هذا العام تعتبر مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف أن نسب القبول لا يتم تحديدها من قبل الجامعة، بل تعتمد على نسب المتقدمين وحجم الطلب على التخصص، ولا يمكن معرفة أدنى نسبة للقبول إلا بعد انتهاء جميع مراحل القبول أو اكتفاء مقاعد القبول للتخصص.

وأكد "القرني" على المرشحين في الدفعة الثانية، ضرورة تأكيد قبولهم إلكترونيًّا خلال المدة المحددة والمعلن عنها؛ لأن عدم تأكيد قبولهم يعني إلغاء ترشيحهم.

ولفت إلى أنه يمكن الاطلاع على نسب إغلاق القبول للتخصصات من خلال موقع الجامعة، وسيتم طرح ما تبقى من المقاعد الشاغرة لجميع المتقدمين بتاريخ 12 من الشهر الهجري الجاري، عن طريق خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول؛ حيث يمكن الطالب الذي لم يقبل في المرحلتين السابقتين أو الذي يرغب في تغيير تخصصه الاستفادة منهما وفق ضوابط القبول.

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"جامعة خالد" تعلن نتائج الدفعة الثانية لقبول البكالوريوس والدبلوم
سبق

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم، نتائج ترشيح الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1441هـ، على المقاعد الشاغرة من درجتَي البكالوريوس والدبلوم، حسب النسب المؤهلة والموزونة بعد الانتهاء من نتائج الدفعة الأولى.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبد المحسن القرني: إنه تم الانتهاء من قبول الطلاب والطالبات في الدفعة الأولى؛ بتثبيت قبول 9963 طالبًا وطالبة، وإصدار الأرقام الجامعية لهم، وتفعيل حساباتهم في أنظمة الجامعة، موضحًا أن النسب المؤهلة والموزونة للمتقدمين هذا العام تعتبر مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف أن نسب القبول لا يتم تحديدها من قبل الجامعة، بل تعتمد على نسب المتقدمين وحجم الطلب على التخصص، ولا يمكن معرفة أدنى نسبة للقبول إلا بعد انتهاء جميع مراحل القبول أو اكتفاء مقاعد القبول للتخصص.

وأكد "القرني" على المرشحين في الدفعة الثانية، ضرورة تأكيد قبولهم إلكترونيًّا خلال المدة المحددة والمعلن عنها؛ لأن عدم تأكيد قبولهم يعني إلغاء ترشيحهم.

ولفت إلى أنه يمكن الاطلاع على نسب إغلاق القبول للتخصصات من خلال موقع الجامعة، وسيتم طرح ما تبقى من المقاعد الشاغرة لجميع المتقدمين بتاريخ 12 من الشهر الهجري الجاري، عن طريق خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول؛ حيث يمكن الطالب الذي لم يقبل في المرحلتين السابقتين أو الذي يرغب في تغيير تخصصه الاستفادة منهما وفق ضوابط القبول.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
05:25 PM

"جامعة خالد" تعلن نتائج الدفعة الثانية لقبول البكالوريوس والدبلوم

بعد قبول 9963 طالبًا وطالبة في الأولى

A A A
محمد طيران - أبها
0
2,519

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم، نتائج ترشيح الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1441هـ، على المقاعد الشاغرة من درجتَي البكالوريوس والدبلوم، حسب النسب المؤهلة والموزونة بعد الانتهاء من نتائج الدفعة الأولى.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبد المحسن القرني: إنه تم الانتهاء من قبول الطلاب والطالبات في الدفعة الأولى؛ بتثبيت قبول 9963 طالبًا وطالبة، وإصدار الأرقام الجامعية لهم، وتفعيل حساباتهم في أنظمة الجامعة، موضحًا أن النسب المؤهلة والموزونة للمتقدمين هذا العام تعتبر مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف أن نسب القبول لا يتم تحديدها من قبل الجامعة، بل تعتمد على نسب المتقدمين وحجم الطلب على التخصص، ولا يمكن معرفة أدنى نسبة للقبول إلا بعد انتهاء جميع مراحل القبول أو اكتفاء مقاعد القبول للتخصص.

وأكد "القرني" على المرشحين في الدفعة الثانية، ضرورة تأكيد قبولهم إلكترونيًّا خلال المدة المحددة والمعلن عنها؛ لأن عدم تأكيد قبولهم يعني إلغاء ترشيحهم.

ولفت إلى أنه يمكن الاطلاع على نسب إغلاق القبول للتخصصات من خلال موقع الجامعة، وسيتم طرح ما تبقى من المقاعد الشاغرة لجميع المتقدمين بتاريخ 12 من الشهر الهجري الجاري، عن طريق خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول؛ حيث يمكن الطالب الذي لم يقبل في المرحلتين السابقتين أو الذي يرغب في تغيير تخصصه الاستفادة منهما وفق ضوابط القبول.

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