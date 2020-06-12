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بدون مراسم.. "الرويلي" يحتفل بزواجه في الرياض

يتلقى المصور بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجدي بن مسعود الرويلي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة زواجه من كريمة الشيخ طراد الرويلي والذي أقامه بدون أي مراسم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

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بدون مراسم.. "الرويلي" يحتفل بزواجه في الرياض
سبق

يتلقى المصور بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجدي بن مسعود الرويلي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة زواجه من كريمة الشيخ طراد الرويلي والذي أقامه بدون أي مراسم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:33 PM

بدون مراسم.. "الرويلي" يحتفل بزواجه في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى المصور بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجدي بن مسعود الرويلي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة زواجه من كريمة الشيخ طراد الرويلي والذي أقامه بدون أي مراسم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

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