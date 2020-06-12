يتلقى المصور بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجدي بن مسعود الرويلي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة زواجه من كريمة الشيخ طراد الرويلي والذي أقامه بدون أي مراسم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.
بدون مراسم.. "الرويلي" يحتفل بزواجه في الرياض
يتلقى المصور بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجدي بن مسعود الرويلي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة زواجه من كريمة الشيخ طراد الرويلي والذي أقامه بدون أي مراسم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.
اعلان
بدون مراسم.. "الرويلي" يحتفل بزواجه في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-11
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:33 PM
بدون مراسم.. "الرويلي" يحتفل بزواجه في الرياض
يتلقى المصور بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجدي بن مسعود الرويلي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة زواجه من كريمة الشيخ طراد الرويلي والذي أقامه بدون أي مراسم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
7,016
91 مليار ..
29 يناير
17,619
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,563
53.8 مليار
31 يوليو
43,130
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم
وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!
ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ
حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة
عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!
أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!
غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل
عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!
ساير المنيعي
سري للغاية..
بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد
مها عبدالله الحقباني